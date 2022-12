Vitiligo hastası kadın yaşadıklarını paylaştı! 'Cildinizdeki güzelliği bulun'

Vitiligo cilt üzerinde görülen beyaz renk değişimleridir. Her 100 kişiden 1'inde görülen bu hastalığa sahip kişilerin çoğu toplumda problem yaşadıklarını belirtiyorlar. Ancak vitiligoyla barışık olmak bu hastalığın güzelliklerini görmenizi sağlayabilir. Pip Russell, reddit'te yaptığı paylaşımda vitiligo hastalarına hastalıkları hakkında sevdikleri şeyleri sordu.

Pip Russell, vitiligo hastalığıyla ilgili sevdiği 3 şey olduğunu paylaştı. "1. Kalıplardan resim yapmayı seviyorum 2. Vitiligo beni başkalarına karşı daha empatik yaptı 3. Kendimi yürüyen bir sanat eseri gibi hissediyorum." dedi. Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde birçok vitiligo hastasına ulaştı.

"DÜZENSİZLİĞİN GÜZELLİĞİNİ TAKDİR ETMEK"

Bu paylaşıma yorum yapan bir başka vitiligo hastası;

"Bana öz algının kendi kendine inşa edildiğini öğretti

Bana asimetri ve düzensizliğin güzelliğini takdir etmeyi öğretti.

İyi bir güneş kremi disiplini geliştirmemi sağladı." dedi.

VİTİLİGO BİR HASTALIKTIR

Rusell, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Cildim için bir doktora ilk gittiğim zamanı hatırlıyorum. 'Tıbbi bir sorun değil, kozmetik bir sorun' dedi. Bu cümle bana, o diğer insanlara yardım edebilecekken doktorun değerli zamanını alıyormuşum gibi hissettirdi. İmajıma bu kadar odaklandığım için utandım. Ancak bilmediği şey, vitiligo ile ilişkili pek çok komorbid otoimmün, sistemik ve dermatolojik hastalık olduğuydu. Bu bilgi, başarısız doktor randevumdan yıllar sonra bana ulaşmadı." dedi.

"KENDİNİZİ VE FARKLILIKLARINIZI DESTEKLEYİN"

"Şahsen ben vitiligomun yüzümde ve vücudumda görünüşünden çok memnunum. Ne yazık ki bu, vitiligo topluluğu için bir norm gibi görünmüyor, daha fazla tanınma ile yavaş yavaş daha iyi hale geliyor. Ancak yine de, ciltlerinin pigmentasyonu nedeniyle zayıf vücut imajı ve zihinsel sağlığı olan insanlardan düzenli olarak haber alıyorum.Söyleyebileceğim tek şey onu KABUL ET! Kendinizi ve güzel farklılıklarınızı destekleyin. Sen olduğun gibi mükemmelsin. Bu TÜM bedenler için geçerlidir - her koşulda, her şekilde, her boyutta, her renkte."