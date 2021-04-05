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vivo X60t bir anda ortaya çıktı

05.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

vivo geçen Aralık ayında X60 ve X60 Pro’yu duyurdu. Ocak ayında X60 Pro+ ile duyurularına devam etti. Şimdi şirket, seriye vivo X60t adında yeni bir üye ekledi.

vivo X60t bir anda ortaya çıktı

Vivo X60t, standart X60’a benziyor. Ancak Exynos 1080 yongasına sahip Çinli X60 ve Snapdragon 870 tarafından desteklenen global X60’ın aksine, cihazın altına Dimensity 1100 yonga seti yerleştirilmiş.

VİVO X60T ÖZELLİKLERİ

Bir diğer fark ise kamera bölümünde karşımıza çıkıyor. X60t, ZEISS ile ortak tasarlanmış üçlü bir kamera kurulumuna sahip. 48MP birincil, 13MP ultra geniş ve 13MP portre birimlerinden oluşuyor ve ana kamera normal X60’ta bulunmayan gimbal sabitlemeyi kullanıyor. Bununla birlikte, vivo X60 birden fazla bellek yapılandırmasıyla gelirken, X60t’nin yalnızca bir seçeneği var – 8GB / 128GB. Bu durum cihazı alırken aklınızda bulunması gereken detaylardan biri diyebiliriz.

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X60 ve X60t'in paylaştığı ortak özellikler ise şöyle: parmak izi okuyuculu 6.56 inçlik, 120Hz, FullHD+ AMOLED ekran, 32MP selfie kamera, 33W şarjlı 4.300 mAh pil, NFC, 5G bağlantısı ve üstte OriginOS ile birlikte gelen Android 11.

VİVO X60T FİYATI

Vivo X60t iki renkte sunulacak ve Çin’de çevrimdışı mağazalardan 3,498 CNY (530 dolar / 450 euro) – yaklaşık olarak 4.339 Türk Lirası- karşılığında satın alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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