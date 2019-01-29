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Vodafone Türkiye mali yılın 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: - "Vodafone olarak 'dijitalleşmenin öncü operatörü' olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanmaya odaklanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2018-19 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket, kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,7 milyar TL’ye ulaştı.

2018-19 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13,1 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 56’sına ulaştı.

Vodafone Türkiye sabit geniş bant hizmetlerinde hızlı büyümesini sürdürdü. Üçüncü çeyrekte şirketin sabit geniş bant abone sayısı 70 bin artış ile 845 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 31,6 arttı.

- Veri kullanımı yüzde 60,3 arttı

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, şirket abonelerinin veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 297 petabyte'a ulaştı.

Vodafone Türkiye’nin 4,5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 15 milyona yaklaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 15 bini aşkın 4,5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4,5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Türkiye'nin işletmelerinin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal gelirlerini üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak 'dijitalleşmenin öncü operatörü' olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanmaya odaklanıyoruz. Daha zengin bir deneyim sunmak ve müşterilerimiz ile kurduğumuz bağı kuvvetlendirmek üzere ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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