VPN nasıl kapatılır? Bilgisayarda ve iOS, Android cihazlarda VPN bağlantısı nasıl kaldırılır?

Farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilen VPN, internet dünyasında önemli bir yer teşkil eder. Oldukça basit bir kullanımı olan VPN'yi kapatmak ise bazen karmaşık görünebilir. Bilgisayarda ve cep telefonlarda VPN bağlantısı nasıl kaldırılır?

VPN nasıl kapatılır?

Kullandığınız cihaz ve işletim sistemine göre VPN kapatma aşamaları değişkenlik gösterebilir. Farklı cihaz ve işletim sistemlerinde VPN kapatma adımlarına göz atabilirsiniz.

Android Telefonlarda VPN Nasıl Kaldırılır?

VPN hizmetinden yararlandığınız uygulamayı açın.

Uygulamanın açılış ekranında VPN’nin etkin olduğunu gösteren buton tıklayarak VPN etkinleştirmeyi kapatın.

Eğer uygulamadan kapanmıyorsa VPN’yi Android ayarları üzerinden kaldırmanız gerekir. Bu nedenle telefonunuzun ayarlarına girin.

Kablosuz bağlantı ve ağları açıp VPN'ye girin.

Mevcut VPN’lerden birinin yanındaki dişli çark simgesine basıp unutma seçeneğine tıklayın.

iOS Telefonlarda VPN Nasıl Kaldırılır?

Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasına girin.

Genel sekmesine girerek karşınıza çıkan seçenekler arasından VPN'ye tıklayın.

Kaldırmak istediğiniz VPN’nin yanında bulunan “i” simgesine basıp silme seçeneğine tıklayın.

Windows Bilgisayarlarda VPN Nasıl Kaldırılır?

Bilgisayarınızda Başlat menüsünü açıp Ayarlar bölümüne tıklayın.

Ağ ve İnternet seçeneğine dokunun.

VPN sekmesine girin.

Kaldırmak istediğiniz VPN’nin üzerine tıklayıp 'Kaldır' butonuna basın.

MacBook Bilgisayarlarda VPN Kaldırma Nasıl Yapılır?

Sol üst köşede bulunan Apple simgesine tıklayın.

Önce Sistem Tercihlerin'e ardından Ağ'a girin.

Kaldırmak istediğiniz VPN’nin üzerine tıklayın.

VPN basılı tutarken '-' butonuna tıklayarak VPN' yi kaldırın.



