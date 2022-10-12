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VPN nedir, ne işe yarar? VPN nasıl ve neden kullanılır?

12.10.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojik gelişmeler belli kısıtlamaları da beraberinde getirmektedir. Bu kısıtlamaların neden olduğu erişim engelleri sıklıkla uygulanır bir hale gelmiştir. Bu konuya VPN hizmeti ile çözüm sağlanır. VPN nedir, ne işe yarar? VPN nasıl çalışır?

VPN nedir, ne işe yarar? VPN nasıl ve neden kullanılır?

İçindekiler

  • VPN nedir?
  • VPN ne işe yarar?
  • VPN sürekli açık kalırsa ne olur?
  • İşletmeler neden VPN kullanır?
  • İşletmeler için VPN kurulumu nasıl yapılır?
  • VPN nasıl ve neden kullanılır?
  • Telefonda VPN kullanmak güvenli mi?

VPN yani dilimize çevirdiğimizde sanal özel ağ sistemi, kullanıcılarına birçok avantaj getirip kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Özellikle uluslararası firmalar tarafından daha çok tercih edilen bu uygulama, günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir. Pek çok internet kullanıcısı VPN’in anlamını, ne işe yaradığını, çalışma sistemini merak etmektedir.

VPN nedir?

Temel anlamıyla VPN, uzağımızdaki bir fiziki ağa bağlamaya yarayan bir uygulamadır. Özellikle çok şubeli firmalar için şirket içi iletişim ağının şifreli bir şekilde sağlanması adına önemli bir uygulamadır. Şirketler için oldukça önem taşıyan VPN, son zamanlarda oldukça tercih edilen ve şirket içi güvenli bir iletişim ağı oluşturan bir sistemdir. Kurulan iletişim ağı esnasında farklı bir yerden bu ağa ulaşım mümkün değildir.

VPN bağlantısı nedir? VPN bağlantısı nasıl çalışır?VPN bağlantısı nedir? VPN bağlantısı nasıl çalışır?

VPN ne işe yarar?

VPN gelişmiş bir teknoloji olarak farklı protokolleri ve sistemleri kullanır. Genel anlamıyla baktığımızda fiziki olarak bilgisayarımızın olduğu yerden karşı taraftaki ağa bir güvenli tünel oluşturur. Oluşturulan bu tünel sayesinde dışarıdan herhangi biri bu şifreli ağa ulaşamaz. Bilgi sahibi uzmanlar tarafından VPN üzerinden olan veri akışı görülür ama içeriğine ulaşamaz. VPN sistemi karşıdaki ağdan bilgisayarımıza bir IP numarası atar ve biz bu sayede erişim engel olmayan uygulama ve adreslere erişim sağlayabiliriz.

VPN nasıl kurulur? MacOS ve Windows için VPN kurulumu nasıl yapılır?VPN nasıl kurulur? MacOS ve Windows için VPN kurulumu nasıl yapılır?

VPN sürekli açık kalırsa ne olur?

VPN kullanımını ihtiyacımıza göre sınırlandırmalıyız. Kullanmamız gereken durumlar süresince açık tutmak daha mantıklı olacaktır. Sürekli VPN açık kaldığı durumlarda;

  • Bağlantı hızıyla ilgili problem yaşayabiliriz.
  • Cihazımızın bataryasının ömrüyle ilgili uzun vadede sıkıntı söz konusu olabilir.
  • Hafızadaki kapasiteyi doldurabilir.
  • Gizliliği önemli durumlarda (bankacılık işlemleri, iş güvenliği gibi) bilgiler gereksiz yere birden fazla sunucu dolaşabilir.

İşletmeler neden VPN kullanır?

VPN, işletmeler için son zamanlarda bir tercihten çok ihtiyaç haline gelmiştir. VPN, şirketlerin iletişim ağlarındaki güvenlik duvarı olarak görev yapar. VPN kullanıcılarının bilgi akışları güvenli bir ağ arasında olur ve kullanıcıların aklında herhangi bir soru işareti oluşmaz. Firmalar için güvenlik sağlar. Şirketler genelde Windows üzerinden VPN erişimi sağlar.

İşletmeler için VPN kurulumu nasıl yapılır?

VPN kurulumu için gereken adımlar;

  • Ayarlar sekmesi üzerinden “ağ ve internet” bölümüne gidilip VPN seçilir.
  • VPN bağlantısı ekleye tıklanır.
  • Sağlayıcı bölümü Windows olarak aktif edilir. Ağ yöneticisinin bilgileri girilir ve kaydet sekmesine basılır.
  • Kullanılmak istenen VPN bağlantısı seçilir. Artık Wi-Fi bölümünde aktif edilmiştir. Oradan giriş sağlayıp VPN kurulumu gerçekleştirilir.

VPN nasıl ve neden kullanılır?

VPN kullanıcılar için güvenlik duvarı oluşturmak amacıyla kullanılır. Özellikle çok şubeli firmalar tarafından aralarındaki iletişimi güvenli bir şekilde sağlayabilmek için kullanılır. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yaşamamak için VPN kullanılır. Ülkemizde olan erişim engellerine de VPN bir çözüm sunar. VPN kullanımı farklı şirketlere göre çeşitlilik gösterir. iOS, Android veya Microsoft farklı şekilde VPN kurulumu gerektirir.

Telefonda VPN kullanmak güvenli mi?

Android ve iOS telefonlarda VPN kullanmak tehlikeli değildir. Doğru VPN seçimi, cep telefonları için son derece önemlidir.

VPN nasıl kapatılır? Bilgisayarda ve cep telefonlarda VPN bağlantısı nasıl kaldırılır?VPN nasıl kapatılır? Bilgisayarda ve cep telefonlarda VPN bağlantısı nasıl kaldırılır?


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