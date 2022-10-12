VPN nedir, ne işe yarar? VPN nasıl ve neden kullanılır?

VPN yani dilimize çevirdiğimizde sanal özel ağ sistemi, kullanıcılarına birçok avantaj getirip kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Özellikle uluslararası firmalar tarafından daha çok tercih edilen bu uygulama, günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir. Pek çok internet kullanıcısı VPN’in anlamını, ne işe yaradığını, çalışma sistemini merak etmektedir.
Temel anlamıyla VPN, uzağımızdaki bir fiziki ağa bağlamaya yarayan bir uygulamadır. Özellikle çok şubeli firmalar için şirket içi iletişim ağının şifreli bir şekilde sağlanması adına önemli bir uygulamadır. Şirketler için oldukça önem taşıyan VPN, son zamanlarda oldukça tercih edilen ve şirket içi güvenli bir iletişim ağı oluşturan bir sistemdir. Kurulan iletişim ağı esnasında farklı bir yerden bu ağa ulaşım mümkün değildir.
VPN gelişmiş bir teknoloji olarak farklı protokolleri ve sistemleri kullanır. Genel anlamıyla baktığımızda fiziki olarak bilgisayarımızın olduğu yerden karşı taraftaki ağa bir güvenli tünel oluşturur. Oluşturulan bu tünel sayesinde dışarıdan herhangi biri bu şifreli ağa ulaşamaz. Bilgi sahibi uzmanlar tarafından VPN üzerinden olan veri akışı görülür ama içeriğine ulaşamaz. VPN sistemi karşıdaki ağdan bilgisayarımıza bir IP numarası atar ve biz bu sayede erişim engel olmayan uygulama ve adreslere erişim sağlayabiliriz.
VPN kullanımını ihtiyacımıza göre sınırlandırmalıyız. Kullanmamız gereken durumlar süresince açık tutmak daha mantıklı olacaktır. Sürekli VPN açık kaldığı durumlarda;
VPN, işletmeler için son zamanlarda bir tercihten çok ihtiyaç haline gelmiştir. VPN, şirketlerin iletişim ağlarındaki güvenlik duvarı olarak görev yapar. VPN kullanıcılarının bilgi akışları güvenli bir ağ arasında olur ve kullanıcıların aklında herhangi bir soru işareti oluşmaz. Firmalar için güvenlik sağlar. Şirketler genelde Windows üzerinden VPN erişimi sağlar.
VPN kurulumu için gereken adımlar;
VPN kullanıcılar için güvenlik duvarı oluşturmak amacıyla kullanılır. Özellikle çok şubeli firmalar tarafından aralarındaki iletişimi güvenli bir şekilde sağlayabilmek için kullanılır. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yaşamamak için VPN kullanılır. Ülkemizde olan erişim engellerine de VPN bir çözüm sunar. VPN kullanımı farklı şirketlere göre çeşitlilik gösterir. iOS, Android veya Microsoft farklı şekilde VPN kurulumu gerektirir.
Android ve iOS telefonlarda VPN kullanmak tehlikeli değildir. Doğru VPN seçimi, cep telefonları için son derece önemlidir.
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