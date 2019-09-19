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VSY Biotechnology Avrupa İş Ödülleri'nde ulusal şampiyon oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology; başarılı avrupalı şirketlerin belirlendiği Avrupa İş Ödülleri'nde ulusal şampiyon seçildi

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology; başarılı avrupalı şirketlerin belirlendiği Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards) Ulusal Şampiyon seçildi.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, firma 3-4 Aralık'ta Polonya'da düzenlenecek olan Final Ödül Töreni'nde yer alacak.

Avrupa iş ödülleri seçimine katılacak firmalar geçtiğimiz aylarda "one to watch" listesinde duyurulmuştu. Bu listedeki 2 bin 753 şirket arasından VSY Biotechnology "Sürdürülebilir İnovasyon Kategorisi"nde Ulusal Şampiyon seçildi.

VSY Biotechnology Avrupa ülkelerinden seçilen Ulusal Şampiyonlar ile Polonya’da 3 ve 4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Final Töreni’ne katılacak.

Ulusal Şampiyonların seçimi; aralarında yönetici, politikacı ve akademisyenlerin olduğu jüri tarafından bağımsız bir platformda yapıldı.

VSY Biotechnology; dünyada ilkleri gerçekleştirebilen sürdürülebilir inovasyonu temel alan yapısı, yenilikçi ürünleri ve Ar-Ge inovasyon merkezi olma özellikleri ile Ulusal Şampiyon unvanına layık görüldü.

VSY Biotechnology daha önce 2016 yılında Büyüme Stratejisi Kategorisi’nde Avrupa İş Ödülleri Ulusal Şampiyonu seçilmişti. 12. yılını kutlayan Avrupa İş Ödülleri kapsamında, bu yıl 33 ülkeden 120 binin üzerinde şirket değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye'yi Avrupa’da temsil ediyor olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Sürdürülebilir İnovasyon Kategorisi Avrupa finalinin zorlu geçeceğini tahmin ediyorum, birbirinden zorlu 33 ülke şampiyonuyla yarışacağız ve Avrupa şampiyonluğu için ülkemiz adına umutluyum." ifadelerini kullandı.

European Business Awards CEO’su Adrian Tripp ise VSY Biotechnology’nin Ulusal Şampiyon seçilmesinde dünyada kendi alanında yenilikçilik, etik değerleri ile dikkate değer bir başarı göstermesinin etkili olduğunu aktararak, VSY Biotechnology Ailesi’ne finalde başarılar diledi.

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VSY Biotechnology

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