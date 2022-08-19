Vücudun en büyük düşmanı! Ağzınıza attığınız an...

Yorgunluk, uykusuzluk ve şişkinlik gibi günlük sağlık sorunları basit diyet değişiklikleri yaparak tedavi edebilirsiniz. Kivi, inek sütü ve somon gibi yiyecekler uykusuzluğu önlemeye yardımcı olurken, sadece bir avuç badem gün boyunca enerjinizi artırabilir.

VÜCUDUN EN BÜYÜK DÜŞMANLARI

İşlenmiş gıdalardan, şekerli yiyeceklerden ve gazlı içeceklerden ve bazı etlerden kaçınmak, şişkinlik ve mide ekşimesi gibi çeşitli sorunları azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle trans yağlı paket ürünler, kızartmalar, fruktozlu yiyecekler vücudun en büyük düşmanı olarak gösterilir. Hazır gıda, konserve ve hazır yemeklerden kaçınmak sağlığınız için yapacağınız en iyi hareket olacaktır.

Uzmanlar, insanların gün boyunca semptomları izlemek için bir yemek günlüğü tutması gerektiğini söylüyor.

SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRMENİN BASİT YOLLARI

Basit diyet değişiklikleri yapmak daha iyi uyumanıza, gün boyunca daha fazla enerjiye sahip olmanıza, baş ağrılarından kaçınmanıza ve genel olarak günlük sağlığınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Uzmanlar, birçok yaygın rahatsızlığı hafifletmek için fındık, somon, meyve ve hatta sadece bir bardak su gibi yiyecek ve içecekleri tavsiye ediyor. Bu arada, bir kişi her gün en iyi şekilde hissetmek istiyorsa, işlenmiş yiyecekler, şekerli ikramlar ve içecekler ve kahveden kaçınılmalıdır.

New York Üniversitesi'nde diyetisyen olan Lisa Sasson, DailyMail'e, her birey farklı olsa da ve vücutları belirli gıdalara farklı şekillerde tepki gösterse de basit beslenme değişiklikleriyle nasıl daha iyi hissettiğini artırmanın yolları olduğunu söyledi.

YORGUNSANIZ SU İÇİN, ASLA ŞEKERLİ GIDALAR YEMEYİN

Uzmanlar, bir kişinin gün boyunca hissedebileceği yorgunluğun bir kısmının basit dehidrasyonun (susuzluk) sonucu olduğunu söylüyor. Zengin içerikli, protein ve karbonhidrat dolu bir avuç kuruyemiş yiyerek veya potasyum açısından zengin meyveler tüketerek gün boyunca enerji dolu olabilir. Şekerli ve işlenmiş gıdalar kişiyi gün boyu yorgun bırakabilir.

Sasson, gün boyunca enerjiyi korumak için içilmesi gereken en önemli şeyin kahve değil, su olduğunu söylüyor. Bir kişinin birkaç saatte bir idrara çıkacak kadar su içmesi gerektiğini ve idrarının açık sarı renkte olması gerektiğini söylüyor. Dehidrasyon vücut için inanılmaz derecede yorucu olabilir. Su, bedensel süreçler için doğal bir çalıştırıcı görevi görür ve yeterli suya sahip olmamak, vücudun iç sistemlerini daha fazla çalışmaya ve daha fazla enerji tüketmeye zorlar.

Potasyum da hidrasyonu artırmaya yardımcı olabilir. Muz, portakal, domates ve avokado gibi diğer meyveler gibi mükemmel bir potasyum kaynağıdır.

ENERJİYİ HIZLICA ZİRVEYE ÇIKARMAK İÇİN...

Kuruyemişler mükemmel, sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olarak kabul edilir. Uzmanlar, enerjiyi artırmanın hızlı yolları olarak kaju, badem ve Antep fıstığını vurguluyor.

UYKUSUZLUĞA KİVİ

Araştırmalar ayrıca kivi gibi meyvelerdeki antioksidanların stresi azaltmaya ve kişinin hem daha hızlı uykuya dalmasına hem de daha uzun süre uykuda kalmasına yardımcı olabileceğini bulmuştur.

BAŞ AĞRISI İÇİN ÇİLEK

Bazı baş ağrıları, bir kişinin kan akışında reaktif oksijen dengesizliği olduğunda oksidatif strese bir yanıtıdır. Antioksidanlar açısından zengin yiyecekler yiyerek düzeltilebilir. Buna yaban mersini, kivi ve çilek gibi birçok meyve dahildir.

Magnezyum da harika bir doğal baş ağrısı tedavisi olabilir. Bazı doktorlar, sık sık migren ağrısı çekenlere magnezyum takviyesi önerebilir. Magnezyumu badem, fasulye ve yeşil yapraklı sebzelerden de alabilirsiniz.

EKLEM VE SIRT AĞRISI İÇİN...

Anti-inflamatuar özelliklere sahip gıdalar eklem ve sırt ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Somon, potasyum açısından zengin badem ve glutamin açısından zengin lahana gibi yağ asidi açısından zengin besinler tüketerek ağrılarınızı dindirebilirsiniz. Kırmızı et, gazlı içecekler ve patates kızartması gibi işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminin iltihaplanmaya neden olduğu bilinmektedir.



