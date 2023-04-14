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Vücut kılları yüzünden yıllarca zorbalığa uğradı! "Şimdi kraliçe ilan edildim"

14.04.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerin vücudunda çıkan tüylere karşı herhangi bir baskı yaratılmasa bile kadınların vücudundaki tüyler üzerine oldukça rahatsız edici yorumlar yapılabiliyor. TikTok'ta vücudundaki tüyleri cesurca paylaşan bir kadın çocukluğunda yaşadığı zorbalıkları anlattı.

Vücut kılları yüzünden yıllarca zorbalığa uğradı! "Şimdi kraliçe ilan edildim"

Üç çocuk annesi Bekah Martinez, bacaklarını tıraş etmemesine şaşıran sosyal medya kullanıcılarına yanıt verdi. Bekah, çocukluğuyla ilgili bir video paylaştıktan sonra biri "Fark ettiğim tek şey bacaktı" yorumunu yaptı. Yorum kısa sürede 7.000'den fazla beğeni alınca Bekah bu yoruma yanıt vermeye karar verdi. "Bu yorumun binlerce beğeni aldığını görmek beni biraz üzdü. Çünkü ilk olarak dört yıl önce kızıma hamileyken tıraş olmayı bıraktım." diyerek çocukken yaşadığı zorbalıkların ardından vücudundaki kıllarla nasıl barıştığını açıkladı.

"HER GECE DUA EDERDİM"

Bekah, kızına utanmadan doğal bir vücudun nasıl göründüğünü göstermek için tıraş olmayı bıraktığını söyledi. “Doğal bedeninde hiç utanmadan yaşayan birinin örneğini görmesini istedim” dedi. Bekah , çocukken bacakları kıllı olduğu için zorbalığa uğradığını söyledi. "Burada vücudumla dalga geçilerek büyüdüm ve o kadar utandım ki her gece Tanrı'nın kollarımdaki ve bacaklarımdaki tüm tüyleri alması için dua ederdim."

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Bekah, çocuklarına doğal vücutların güzel olduğunu öğretmek istediğini söylüyor. "Artık vücut kıllarımla olan ilişkimi iyileştiriyorum ve maruz bırakma terapisi yoluyla bu utancı yeniyorum ve aynı zamanda çocuklarıma tüm doğal vücutların nasıl görünürlerse görünsünler güzel olduğunu gösteriyorum."

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Bekah, hâlâ zaman zaman utandığını ancak başkalarına yardım edebileceğini umduğunu söyledi. "Bazen hala kendimden utanıyor ve tiksiniyorum ama umarım bir başkasının doğal vücudundan daha az iğrenmesine yardımcı olabilirim."

"BAŞKA BİRİ İÇİN TIRAŞ OLMAYI REDDEDİYORUM!"

Bekah'nın videosu 373.000'den fazla görüntülendi ve birçok izleyici onu ilham verici buldu. Bir kullanıcı, "Kraliçe davranışı" dedi. Bir başkası dedi ki: “Harikasın, harika bir erkeğin var ve tıraş olmuyorsun! Gurur duymak istiyorum ve bir erkek ya da başka biri için tıraş olmayı reddediyorum!"

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Üçüncü bir izleyici, "Aynısını yapmak, çocuğumun birinin doğal vücudunu sevdiğini görmesi için yıllar önce tıraş olmayı bıraktı" dedi.

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