Vücutta metal birikmesi tat ve koku almayı azaltıyor

İSTANBUL, (DHA)- YOĞUN trafik, hava kirliliği ve metal olmayan eşyaların metal birikiminin başlıca sebepleri olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, "Metal birikimi baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, dinlenememe, tat ve koku almada azalma, mide ağrısı, şişkinlik, vitamin eksiklikleri, unutkanlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor" dedi.

Vücutta metal birikiminin lösemi, Alzheimer gibi hastalıkların yanında kanser, sinir sistemi ile ilgili hastalıklara ve mide, bağırsak sistemi sorunlarına hatta vücuttaki tüm sistemleri etkileyebilen çeşitli hastalıklara yol açabildiğini anlatan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, metallerin zararları konusunda uyarılarda bulundu.

BAŞ AĞRISI, YORGUNLUK, VÜCUT AĞRILARI

Metallerin kan yoluyla organlara gittiğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, “Vücuttan uzaklaştırılamaz ve biriktiği organın görevini yapmasına engel olur. Metaller kan dolaşım sisteminin gittiği her yere gidebilir. Bu nedenle vücutta biriken metallerin tüm organların çalışmasını olumsuz etkilediği söylenebilir. Metal birikimi baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, dinlenememe, tat ve koku almada azalma, mide ağrısı, şişkinlik, vitamin eksiklikleri, unutkanlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Nedeni bulunamayan psikolojik bozuklukların, baş ağrıları ve vücut ağrılarının sebebi vücutta metal birikimi olabilir" diye konuştu.