Walter Cunningham hayatını kaybetti! Son Apollo 7 astronotuydu

BBC'nin haberine göre, hayatta kalan son Apollo 7 astronotu Walter Cunningham 90 yaşında hayatını kaybetti. Apollo 7, 1968'de uzayda yanaşma ve buluşma yeteneğini test eden 11 günlük insanlı bir görevdi. Ancak ekip aynı zamanda yayınlarıyla Emmy Ödülü kazandı.

Bir yıldan kısa bir süre sonra Apollo 11'in Ay'a inişinin yolunu açtı.

NASA, Cunningham'ın ölümünü doğruladı ve onun Ay'a iniş programının başarısında etkili olduğunu söyledi. Bir aile temsilcisi ise Cunningham'ın doğal sebeplerden öldüğünü kaydetti.

"DÜNYA BİR GERÇEK KAHRAMANI DAHA KAYBETTİ"

Nasa tarafından paylaşılan bir açıklamaya göre, Cunningham ailesi, "Yaşadığı hayattan duyduğumuz büyük gururu ve onun bir vatansever, kaşif, pilot, astronot, koca, erkek kardeş ve baba olduğu için derin şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Dünya bir gerçek kahramanı daha kaybetti ve onu çok özleyeceğiz." dedi.

Cunningham Creston, Iowa'da doğdu ve Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden fizik alanında yüksek lisans derecesi aldı. O sırada sivil olarak çalışırken, Apollo programında ilk insanlı uzay uçuşu için seçilen üç astronottan biriydi.

Apollo 7 için Ay modülü pilotu olarak, ona Walter Schirra ve Donn Eisele eşlik etti.

Daha önce ABD Donanması ve Deniz Piyadelerinde görev yapmış ve Kore üzerinde bir savaş uçağıyla 54 görevde uçmuş, albay rütbesinde emekliye ayrılmıştı.

