Warren Buffett sonunda Apple’a geçti

Apple’ın %5.6 hissesine sahip olan Warren Buffett, bugüne kadar kullandığı Apple’ın en büyük rakibi Samsung’un eski model kapaklı Haven modeli telefonu ile boy gösteriyordu. Telefonu bozulan ünlü işadamın şimdilerde Apple’ın iPhone 11 modelini kullanmaya başladı.

WARREN BUFFETT'IN ESKİ TELEFONU BOZULUNCA...

Sonunda Buffett de artık iPhone kullanıcısı oldu. ”Eski telefonum tamamen gitti,” yorumunu yapan Buffett, 100 milyar dolara yaklaşan mal varlığına rağmen yeni iPhone 11’i satın almadığını da vurguladı. Buffett, eski telefonu bozulunca, hediye olarak gelen ve hiç kullanmadığı iPhone 11’lerden birinin kutusunu açtığının altını çizdi. Bu iPhone 11’lerden birinin ise Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından gönderildiği biliniyor.

TİM COOK İPHONE İÇİN RAZI ETMEYE ÇALIŞMIŞTI

Ancak Buffett tüm ısrarlara rağmen bugüne kadar eski telefonundan vazgeçmeyi reddetmişti. Ünlü iş adamının Samsung telefonunun bozulma haberinin Apple yönetim kurulunda büyük bir sevinçle karşılanmış olabileceği de tahmin ediliyor. Tim Cook 2018 yılında televizyona verdiği bir röportajda Buffett’in evine şahsen gittiğini ve iPhone kullanmaya razı etmeye çalıştığını anlatmıştı.

Öte yandan Buffett’in hisse senedi piyasasını anlık olarak takip etmek için iPad kullandığı biliniyor. Warren Buffett’in yeni iPhone’nunu “uygulama” açmak için değil, sadece sesli görüşmeler yapmak için kullanması bekleniyor.

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