WeChat yasağına mahkeme dur dedi!

WeChat ve TikTok yasağının yankıları sürüyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre her iki uygulama, dün (20 Eylül) itibarıyla ABD'deki mobil uygulama mağazalarından kaldırılacaktı. Fakat ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross hem TikTok'un satın alınma gelişmesi hem de Başkan Donald Trump’ın önerisiyle, 20 Eylül 2020’de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağı, 27 Eylül’e erteleyeceklerini duyurdu. WeChat için önemli nitelikteki karar ise Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nden çıktı.

WECHAT YASAĞI İÇİN MAHKEMEDEN YENİ KARAR

WeChat'i aktif bir şekilde kullanan bir grup WeChat kullanıcısı, ABD'de Amerikalıların iletişim kurmak için kullanabileceği alternatif bir uygulama olmadığını iddia ederek dava açtı. Davanın yargıcı Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nden Yargıç Laurel Beeler ise davacıları haklı bularak WeChat yasağını durdurdu. Beeler, WeChat'in iOS ve Android gibi uygulama mağazalarından kaldırılma emrini durdurmasına gerekçe olarak ise yasağın ifade özgürlüğü konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkaracağını gösterdi.