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WeChat yasağına mahkeme dur dedi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

WeChat yasağı mahkemeden geçmedi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın TikTok ile birlikte yasaklayacağını açıkladığı Çin menşeili mesajlaşma uygulaması WeChat'in yasak kararı, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi Yargıcı Laurel Beeler tarafından durduruldu.

WeChat yasağına mahkeme dur dedi!

WeChat ve TikTok yasağının yankıları sürüyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre her iki uygulama, dün (20 Eylül) itibarıyla ABD'deki mobil uygulama mağazalarından kaldırılacaktı. Fakat ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross hem TikTok'un satın alınma gelişmesi hem de Başkan Donald Trump’ın önerisiyle, 20 Eylül 2020’de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağı, 27 Eylül’e erteleyeceklerini duyurdu. WeChat için önemli nitelikteki karar ise Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nden çıktı.

WECHAT YASAĞI İÇİN MAHKEMEDEN YENİ KARAR

WeChat'i aktif bir şekilde kullanan bir grup WeChat kullanıcısı, ABD'de Amerikalıların iletişim kurmak için kullanabileceği alternatif bir uygulama olmadığını iddia ederek dava açtı. Davanın yargıcı Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nden Yargıç Laurel Beeler ise davacıları haklı bularak WeChat yasağını durdurdu. Beeler, WeChat'in iOS ve Android gibi uygulama mağazalarından kaldırılma emrini durdurmasına gerekçe olarak ise yasağın ifade özgürlüğü konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkaracağını gösterdi.

''WECHAT YASAĞINDA CİDDİ SORUNLAR VAR''

WeChat için dava açan WeChat kullanıcıları, WeChat'in uygulama mağazalarından güncellenmeden kullanılamaz hale geleceğini söyledi. Davacıların avukatı ise WeChat yasağını ''ABD savaş zamanlarında bile iletişim için büyük bir platformu asla kapatmadı. Amerikan toplumunu hedef alan WeChat yasağında ciddi sorunlar var.'' sözleriyle eleştirdi.

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TikTok'un Oracle-Walmart ortaklığıyla ile anlaşması artık kesin gibi diyebiliriz. Fakat WeChat için henüz bir atılım gerçekleşmiş değil. Mahkeme kararı, şimdilik WeChat'i ABD sınırları içerisinde koruyor gibi görünüyor. Uygulamanın geleceğini kestirmek ise bir hayli zor.

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