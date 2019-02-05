WEFA'dan İstanbul'daki Suriyeli çocuklara kış yardımı

Kış yardımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi veren WEFA Genel Başkanı Aydın, "Kış yardımlarımız kapsamında başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin sıcak bir kış geçirmeleri için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bugün de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki mülteci çocuklarına, kış yardımlarımızı ulaştırdık. Aralarında yetimlerin de bulunduğu mülteci çocuklarımıza kaban, bot, eldiven, atkı ve bere hediye ettik. İstanbul'un üç farklı ilçesinde gerçekleştirilen yardım çalışmalarından, toplamda 289 mülteci çocuğumuz istifade etti." bilgisini verdi.

Küçükçekmece'deki yardım çalışmalarına WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ile Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun da katıldı.

WEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli illerinde de benzeri yardım faaliyetlerini sürdüren organizasyon, İstanbul'daki Suriyeli çocukları da unutmadı. Yardımlardan, 289 çocuk yararlandı.

Türkiye'de 2 binden fazla ilk ve ortaokul öğrencisine kışlık giysi ve bot yardımında bulunduklarını belirten Aydın, "Türkiye'deki kış yardımlarımızın ilk durağı bu sene Erzurum oldu. Kış yardımlarımız kapsamında Erzurum'da bin 33, Hakkari'de bin 92 ilk ve ortaokul öğrencisine, Adana'da ise aralarında Suriyeli mültecilerin de bulunduğu 224 yetim çocuğumuza kışlık kıyafet ve bot hediye etmiştik. Türkiye'deki kış yardımlarımızın son durağı ise İstanbul oldu. Bu kış da çocukları, yetimleri mutlu etmenin huzurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl kış yardımlarını 9 farklı ülkede gerçekleştirdiklerini dile getiren Aydın, Makedonya, Moğolistan, Lübnan, Kosova, Keşmir, Pakistan, Yemen ve Bangladeş'te de kış yardımlarının devam ettiğini belirtti.

Yetimlere, mültecilere, kimsesizlere, hasta ve yaşlılar ile ihtiyaç sahibi ailelere soba, odun, kömür, battaniye, kışlık giysi ve gıda paketi dağıttıklarını aktaran Aydın, bunun dışında yoksul Müslümanlara zekat yardımında da bulunduklarını bildirdi.

WEFA'nın "Kış Kampanyası" 28 Şubat'a kadar devam edecek. Destek vermek isteyen hayırseverler, "wefa.org" sayfası üzerinden online bağış yapabilecek, "+49 221 880 64 80" numaralı telefonu arayarak tele bağış yoluyla da bağışlarını gerçekleştirebilecek.

