HABER

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Whatsapp yeni bir müjdeli haber geldi.. Popüler mesajlaşma uygulaması tüm konuşma kayıtlarınızla ilgili önemli bir gelişmeye imza atıyor. Bunlardan biri de Vacation Mode denilen Tatil Modu özelliği.

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp geliştiricileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre üç yeni özellik yolda. Yeni özelliklere baktığımızda Tatil Modu (Vacation Mode) isimli özellik dikkat çekiyor. Tatil modu aktif edildiğinde, arşivlenen sohbetler mesaj geldiği zaman ana ekrana geri dönmeyecek.

Bazı kullanıcılar çok sayıda gruba dahil olup bu grupları arşive alıyor. Bu grupları hem sessize alıp hem de arşive alıyor. Ancak yeni mesaj geldiğinde otomatik olarak arşivden çıkıp ana ekrana dönüyor. WhatsApp'ın Tatil modu özelliği ile sessize alınmış ve arşivlenmiş sohbetlere mesaj gelse bile arşivde kalmaya devam edecek. Sadece grup sohbetleri için değil, bireysel sohbetler için de aynı şekilde çalışacak.

whatsapp

WhatsApp Tatil Modu özelliği, iOS ve Android cihazlara gelecek. Çıkış tarihi ile ilgili bilgi bulunmuyor.

PARTNERArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğizArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğiz
Galaxy S10 parmak izini ekrandan okuyabilirGalaxy S10 parmak izini ekrandan okuyabilir
LG G7 ThinQ DxOMark puanı üzdüLG G7 ThinQ DxOMark puanı üzdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp WhatsApp yeni sürümü whatsapp yeni özellikleri whatsapp mesaj WhatsApp mesajı Vacation Mode whatsapp tatil modu

En Çok Okunan Haberler

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy S10 parmak izini ekrandan okuyabilir

Galaxy S10 parmak izini ekrandan okuyabilir

LG G7 ThinQ DxOMark puanı üzdü

LG G7 ThinQ DxOMark puanı üzdü

Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı

Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı

Peugeot elektrikli spor otomobil üretecek

Peugeot elektrikli spor otomobil üretecek

Huawei de katlanabilir telefon geliştiriyor

Huawei de katlanabilir telefon geliştiriyor

Spotify kullanıcılarına büyük müjde!

Spotify kullanıcılarına büyük müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.