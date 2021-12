WhatsApp'a yeni özellik! Artık sesli mesajınızı göndermeden önce yapabilirsiniz

WhatsApp, sesli mesaj göndermeye imkan tanıyor. Böylece WhatsApp kullanıcıları, biriyle sohbet ederken, mesaj metni yazamadığı durumlarda sesli mesaj gönderebiliyor. Ancak Instagram ve Facebook gibi Meta çatısı altında bulunan WhatsApp, sesli mesaj göndermeden önce dinleyip kontrol etmenize izin vermiyor. Aslında izin vermiyordu desek daha doğru. Çünkü, WhatsApp kısa bir süre önce yeni bir duyuru yaptı.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD