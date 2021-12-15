WhatsApp'a yeni özellik! Artık sesli mesajınızı göndermeden önce yapabilirsiniz

WhatsApp, sesli mesaj göndermeye imkan tanıyor. Böylece WhatsApp kullanıcıları, biriyle sohbet ederken, mesaj metni yazamadığı durumlarda sesli mesaj gönderebiliyor. Ancak Instagram ve Facebook gibi Meta çatısı altında bulunan WhatsApp, sesli mesaj göndermeden önce dinleyip kontrol etmenize izin vermiyor. Aslında izin vermiyordu desek daha doğru. Çünkü, WhatsApp kısa bir süre önce yeni bir duyuru yaptı.

WHATSAPP'TA SESLİ MESAJLAR İÇİN YENİ ÖZELLİK GELDİ

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

WhatsApp, sesli mesajlar için bir ön dinleme özelliğini yayınladı. Bu özellik, sesli mesajlarınızı göndermeden önce belli belirsiz bir anlam ifade edip etmediğini, yanlış bir şeyler söyleyip söylemediğinizi kontrol etmenize izin veriyor.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Aktarılanlara göre, bir ses kaydını bitirmek için durdur düğmesine bastıktan sonra sesli mesajı dinleme seçeneği görünüyor. Ardından oynat simgesine tıklayarak ön dinlemesini yapabilir, çöp kutusu ile simgelenen tuşa basarak silebilir veya hiçbir sorun yoksa gönder tuşuna tıklayarak sesli mesajı gönderebiliyorsunuz.

WhatsApp, özelliğin son haftalarda yavaş yavaş kullanıma sunulduğunu ve artık iOS, Android, web ve masaüstü dahil tüm platformlarda kullanılabileceğini söyledi.

WhatsApp daha önce sesli mesajların oynatma hızını ayarlama özelliğini de platforma entegre etmişti.

