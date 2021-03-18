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WhatsApp bazı telefon modellerinden desteğini çekiyor!

18.03.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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WhatsApp bazı telefon modellerinden desteğini çekiyor!

Son zamanlarda WhatsApp tarafından ardı ardına haberler gelirken, bu haberlere bir yenisi daha eklendi.

WhatsApp geçtiğimiz dönemde hatırlanacağı üzere gizlilik sözleşmesi konusunda çalışmalar yapmış ve düzenlediği sözleşmeyi kullanıcılara yollamaya başlamıştı.

Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcı uygulamayı da kullanamayacaktı. Gelen tepkiler üzerine her ne kadar erteleme kararı alsa da iptalini sağlamadı. Kullanıcı bilgilerine-mesajlaşmalarına gerektiği anda ulaşabilmesini sağlayan bu sözleşmeyi 15 Mayıs’a kadar ertelemişti. Bu sözleşmeden dolayı fazla olmasa da bazı kullanıcılar farklı uygulamalara yönelmiş uygulamayı tamamen kaldırmıştı.

WHATSAPP iOS 9'UN FİŞİNİ ÇEKTİ

Firma kaçan müşterilerine rağmen herhangi bir hamle yapmamıştı. Firma şimdi bazı kullanıcılarını da kaybetmeyi göze alarak yeni bir karar aldı. Gerçi aldığı kararda kaybedeceği kullanıcı sayısı az olacak. WhatsApp'ın aldığı karara göre, iOS 9 güncellemesine sahip iPhone’ların desteği sonlanacak.

WhatsApp sonraki hali

En çok kullanıcıya sahip uygulama bu karar ile beraber bazı kullanıcılarına veda edecek. iPhone 4 ve 4S’e sahip kullanıcılar artık WhatsApp’tan güncelleme alamayacak. Durumu şöyle özetleyebiliriz; telefonunuzda uygulamayı kullanmaya devam edebileceksiniz. Ancak uygulamaya gelecek olan güncellemeleri alamayacağınız bir süre sonra uygulama sağlıklı çalışmayacak ve eski görüşmelerinizin de yedeklenmesi veya ulaşabilmesinde sorun yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp iOS
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