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WhatsApp durmuyor! Bir özellik daha duyurdu: Kullanıcıların beğenisini kazanacak

03.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp'ın çevrimiçi bilgisini gizleme özelliği duyurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp'ın yeni bir özelliği daha açıklandı. WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi duruyor. WhatsApp'ın açıklamasına göre bu özellik Dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunmaya başlandı ve önümüzdeki aylarda herkes kullanabilecek. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği...

WhatsApp durmuyor! Bir özellik daha duyurdu: Kullanıcıların beğenisini kazanacak

WhatsApp milyonlarca kullanıcıya sahip. WhatsApp'ın başka mesajlaşma uygulamalarına "kaçmamaları" için bu kullanıcıları memnun edebilmesi gerekiyor. Bu yüzden platform, yeni özellikler üzerinde çalışmalar yapıyor. Daha önce WhatsApp'ın birçok yeni özelliği ortaya çıkmıştı. Ancak sonuncusu, kullanıcılar tarafından WhatsApp'ta devrim olarak adlandırılmıştı. Çünkü bu özellik ile kullanıcılara çevrimiçi görünme bilgisini gizleme imkanı tanınıyordu. Fakat WhatsApp bununla da sınırlı kalmadı. Meta çatısı altındaki WhatsApp yeni bir özellik daha duyurdu.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ: TOPLULUKLAR!

AA'nın haberine göre, WhatsApp yeni özelliği "Topluluklar"ı duyurdu. Buna göre, WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren "Gruplara" ek olarak, kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkanı tanıyan "Topluluklar" özelliğinin kullanıma sunuldu.

WhatsApp'ın dediğine göre "Topluluklar" özelliği sayesinde WhatsApp içinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular okunabilecek. Böylece artık birçok grubun tek bir çatı altında toplanabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

WhatsApp

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Peki WhatsApp Topluluklar ile neyi amaçlıyor? Açıklamaya göre, WhatsApp, getirdiği yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların, kendileri için önemli olan konularda daha büyük oluşumlar altında toplanabilmelerini amaçlıyor.

KARAR VERME YETKİSİNE SAHİP OLACAKLAR

"Topluluklar" özelliği yöneticilere daha geniş kontrol imkanları sunacak. Topluluk üyelerine gönderilen duyuru mesajlarını belirlemenin yanı sıra yöneticiler, "Topluluklar"a dahil edilecek gruplara ve kullanıcılara da karar verme yetkisine sahip olacak.

Kullanıcılar, Android'de sohbetlerin üst kısmında, iOS'ta ise alt kısımda yer alan yeni "Topluluklar" sekmesi aracılığıyla bu özelliğe erişebilecek, sıfırdan yeni bir Topluluk oluşturabilecek veya mevcut gruplarını Toplulukları'na ekleyebilecek. Bir topluluğa katılan kullanıcılar, mevcut grupları arasında geçiş yapabilecek ve yöneticiler tarafından Topluluk'taki kullanıcılara gönderilen duyuruları okuyabilecek.

BUNLARI KULLANIMA SUNMUŞTU

WhatsApp kısa bir süre önce ise mesajlara emoji ile tepki verme özelliği, grup yöneticilerine mesaj silme yetkisi verilmesi, dosya paylaşımının 2 gigabayta kadar olan dosyaları destekleyecek şekilde artırılması ve 32 kişiye kadar tek dokunuşla sesli arama seçeneğinin getirilmesi gibi özellikleri kullanıma sunmuştu.


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