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WhatsApp duruma el koydu: Kafa karıştırıyordu, artık çözüldü!

08.04.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, süreli mesajlar özelliği için yeni bir adım attı. Yapılan tespitlere göre WhatsApp, süreli mesajlarda önemli bir değişiklik yaparak yaşanan kafa karışıklığını giderdi. İşte WhatsApp'ın el koyduğu durum...

WhatsApp duruma el koydu: Kafa karıştırıyordu, artık çözüldü!

WhatsApp dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak görülüyor. Yakın bir zamanda sunulan süreli mesajlar özelliği de WhatsApp kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Fakat aktarılanlara göre WhatsApp yeni bir değişikliğe imza attı. Böylece süreli mesaj özelliğinin güvenliği artırılarak, yaşanan bir kafa karışıklığı çözüme kavuştu.

NEYDİ BU KAFA KARIŞIKLIĞI?

WhatsApp'ta süreli mesajlar etkinleştirildiğinde gönderilen medyalar süresi dolduğunda sohbetten kayboluyordu ancak otomatik olarak indirme özelliği açıksa söz konusu medyalar telefonun galerisine kaydediliyordu. Bu durum WhatsApp'ın ayarlar bölümündeki otomatik indirme özelliğini devre dışı bırakarak giderilse de süreli mesaj kullanıcıları için oldukça tutarsız, kafa karıştırıcı bir durum yaratıyordu.

Çünkü doğası gereği, süreli mesajların gönderilmesinden 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra kaybolması gerekiyor. Ancak otomatik olarak indirme özelliği açık olduğunda medya dosyaları için bu gerçekleşmiyordu. Galeride kalmaya devam ediyorlardı.

WhatsApp süreli mesaj

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WHATSAPP SORUNU ÇÖZDÜ! İŞTE ATILAN ADIM

Neyse ki WhatsApp duruma el attı. WABetaInfo'ya göre iOS ve Android'te süreli mesajların açık olduğu zaman gelen fotoğraflar ve videolar artık otomatik olarak galeriye kaydedilmeyecek. WhatsApp genelini kapsayan otomatik kaydetme ayarı etkinleştirilse dahi fotoğraflar, videolar ve GIF'ler otomatik olarak galeriye taşınmayacak.

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sosyal medya whatsapp iOS
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