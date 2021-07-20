Whatsapp, güvenlik ve gizlilik özelliklerinde bazı değişikliklere gitti

Whatsapp, sohbetlerinde uçtan uca şifreleme özelliği sunuyor. The Verge’e göre uygulama şimdi, Android için en son Whatsapp beta sürümünde uçtan uca şifreli bulut yedekleme özelliğini test ediyor. Bu yeni özellik ile bilgisayar korsanlarının veya casusların konuşma geçmişinize erişme olasılığı oldukça düşük olacak.

Ancak bazı dikkat edilmesi gereken noktalar olacak. Yedeklerinizi geri yüklemek için ayrı bir şifre oluşturmanız gerekecek. Olur da telefonunuzu kaybederseniz ya da bu şifreyi unutursanız geri almanız imkansız olacak.

Alternatif olarak 64 basamaklı bir şifreleme anahtarı oluşturabilirsiniz, ancak bu anahtarı kaybederseniz de başınız belaya girebilir. WhatsApp’ın betada denedikten sonra bir sonraki sürümle güvenli bulut yedeklerini herkese sunup sunmayacağı kesin değil, ancak beta sürümde her şey yolunda giderse özelliğin yayılması söz konusu.

En azından böyle bir özellik için zamanlama uygun. WhatsApp, telefon bağlantısına bağlı olmayan çoklu cihaz senkronizasyonunu test etmeye başladı. Bu şifreli yedeklemeler cihazlar arasında mevcut gibi görünmüyor, ancak daha fazla güvenlik sağlanması açısından iyi bir adım olabilir.

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