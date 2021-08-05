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WhatsApp homomorfik şifreleme ile yeni bir tartışmayı başlatabilir

05.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir dönem yeni kullanım sözleşmesi yüzünden çok fazla kullanıcı kaybetmişti. Verilerini Facebook ile paylaşmak istemeyen ve buna onay vermeyen milyonlarca kişi, soluğu Telegram gibi uygulamalarda almıştı.

WhatsApp homomorfik şifreleme ile yeni bir tartışmayı başlatabilir

Tarihin en büyük dijital göçlerinden birisi olarak nitelendirilen bu durum her ne kadar noktalanmış gibi gözükse de, WhatsApp’ın yapacağı yeni bir çalışmayla bu göç tekrar başlayabilir.

WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEMEYİ ESNETİYOR MU?

İddialara göre Facebook, uçtan uca şifrelemeyi esnetmeyi düşünüyor. Güvenliğe zarar vermeden kişilerin alışkanlıklarını incelemek isteyen yetkililer, kişisel mesajların okunmadan işlenmesini istiyor. Söylenenlere göre Facebook'un kullanmak istediği yeni sistemin adı şifreli metinler üzerinde işlem yapılmasını sağlayan bir şifreleme türü olan homomorfik şifreleme.

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Ancak bunun adı her ne kadar şifreye dokunmadan inceleme olsa da, sonuç olarak iki insanın arasındaki mesajların bir şekilde işlenmesi, gizlilik konusundaki soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Şimdilik böyle bir şeyin kullanıma sokulması çok mümkün gözükmüyor ve Facebook’un henüz sürecin çok başında olduğu ifade ediliyor. Ancak şunu söylemek gerekir ki uçtan uca şifrelemeye şu veya bu şekilde dokunulursa, ikinci bir dijital göç de yaşanabilir. Bakalım ilerleyen günlerde bu çalışmaların devamı gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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