WhatsApp'tan yeni özellik! Çok konuşulacak

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma platformunun son olarak beta kullanıcıları arasında bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar özelliğini test ettiği ortaya çıkmıştı. Bu özellik çok yakın bir zamanda tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyordu. Nitekim WhatsApp, bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar özelliği için sonunda duyurusunu yaptı.
WhatsApp'ta bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar özelliği kullanıma sundu. WhatsApp'ın yeni özelliği, basitçe anlatmak gerekirse karşı tarafın bir kez görebileceği fotoğraflar ve videolar göndermeyi sağlıyor. İçerik bir kez açıldıktan sonra kayboluyor.
Bu özelliğin bir benzeri yine Facebook çatısı altında olan Instagram'ın DM'sinde de bulunuyor. Ancak WhatsApp, kullanıcılara alıcıların her zaman ekran görüntüsü alabileceğini hatırlatıyor.
WhatsApp'ta bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar göndermek için yapılması gerekenler çok basit.
WhatsApp "bir kez görüntüle" özelliğinin bu haftadan itibaren herkesin kullanımına sunulacağını belirtiyor.
O yüzden yeni özelliği henüz kullanamıyorsanız biraz daha beklemeniz gerekebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum