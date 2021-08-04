WhatsApp'tan yeni özellik! Çok konuşulacak

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma platformunun son olarak beta kullanıcıları arasında bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar özelliğini test ettiği ortaya çıkmıştı. Bu özellik çok yakın bir zamanda tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyordu. Nitekim WhatsApp, bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar özelliği için sonunda duyurusunu yaptı.

WHATSAPP'TA "BİR KEZ GÖRÜNTÜLE" DÖNEMİ BAŞLADI

WhatsApp'ta bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar özelliği kullanıma sundu. WhatsApp'ın yeni özelliği, basitçe anlatmak gerekirse karşı tarafın bir kez görebileceği fotoğraflar ve videolar göndermeyi sağlıyor. İçerik bir kez açıldıktan sonra kayboluyor.

Bu özelliğin bir benzeri yine Facebook çatısı altında olan Instagram'ın DM'sinde de bulunuyor. Ancak WhatsApp, kullanıcılara alıcıların her zaman ekran görüntüsü alabileceğini hatırlatıyor.

WHATSAPP'TA BİR KEZ FOTOĞRAF VE VİDEO NASIL GÖNDERİLİR?

WhatsApp'ta bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar göndermek için yapılması gerekenler çok basit.

Öncelikle WhatsApp sohbetlerinizden birine tıklayın ve göndermek istediğiniz medya içeriğini seçin.

Başlık ekleme kısmının hemen yanında yer alan ve içinde "1" rakamının bulunduğu simgeye tıklayın.

Bu simgenin etkin olduğundan emin olun.

Bu simge etkinken seçtiğiniz içeriği gönderin.

Alıcı taraf içeriği açtıktan sonra size "açıldı" bilgisi gelecektir. İşte bu kadar.

WhatsApp "bir kez görüntüle" özelliğinin bu haftadan itibaren herkesin kullanımına sunulacağını belirtiyor.

O yüzden yeni özelliği henüz kullanamıyorsanız biraz daha beklemeniz gerekebilir.

