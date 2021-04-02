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WhatsApp ile para göndermek için izin çıktı!

02.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un WhatsApp ile para göndermek için adımlar attığı daha önce ortaya çıkmıştı. Fakat Brezilya merkez bankası WhatsApp'ın bu konudaki ilk girişimini veto etmişti. Çıkan bir habere göre WhatsApp Brezilya merkez bankasından izin almayı başardı. Yani WhatsApp'tan para göndermek için bir engel kalmadı.

WhatsApp ile para göndermek için izin çıktı!

WhatsApp ile para göndermek aslında ilk kez duyduğumuz bir çalışma değil. Zira bundan aylar önce Facebook'un mesajlaşma hizmetinin Brezilya'da para gönderme dönemini başlatacağı ortaya çıkmıştı. Ancak Brezilya merkez bankası, WhatsApp'ın bu ilk girişimini çeşitli nedenlerden dolayı veto etmişti. Çıkan bir habere göre, aylar sonra bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

WHATSAPP'TAN PARA GÖNDERMENİN ÖNÜNÜ AÇILDI

Reuters'ın haberine göre, Brezilya merkez bankası Salı günü, kullanıcıların bazı kart ağlarını kullanarak birbirlerine para göndermesinin sağlanması için WhatsApp'ın önünü açtı. WhatsApp sözcüsü yaptığı açıklamada, "(Biz) WhatsApp'ın ödeme hizmetini Brezilya'da mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunulması için son hazırlıkları yapıyoruz" dedi. Brezilya'da 120 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, ödeme hizmetini ne zaman sunmaya başlayacağını ise söylemedi.

WhatsApp ile para gönderme

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BREZİLYA İLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Brezilya'da yeniden başlatılan WhatsApp ödeme hizmeti, küçük işletmeler için pek çok vaatte bulunuyor. WhatsApp ile para gönderme hizmetinin Brezilya gibi ülkelerle sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki dönemde Türkiye dahil birçok ülkedeki kullanıcılara bu hizmetin sunulacağı söyleniyor. Ancak henüz bu yönde resmi bir açıklama olmadığını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp Brezilya
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