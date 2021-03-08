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WhatsApp yeni özelliğini test ediyor

08.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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WhatsApp yeni özelliğini test ediyor

WhatsApp iOS ve Android uygulamalarına yeni bir özellik getirmek için hazırlanıyor gibi görünüyor. Aktarılan bilgilere göre, WhatsApp yakında 24 saat sonra kendi kendine silinen mesajlar özelliğini bünyesine ekleyecek.

WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği aslında adını ilk kez duyduğumuz bir özellik değil. Hatta WhatsApp böylesine bir özelliği iOS ve Android uygulamalarına 'Süreli Mesajlar' adıyla kazandırdı. Süreli Mesajlar özelliğinin amacı ise 7 gün sonra kendi kendine silinen mesajlar atabilmek. Bu özellik ile kullanıcılar 7 gün içerisinde kaybolacağını bilerek sohbetler gerçekleştirmeye imkan buldu. Fakat WhatsApp görünüşe bakılırsa, bu özelliğin bir başka versiyonu üzerinde çalışıyor: 24 sonra silinen mesajlar özelliği.

WHATSAPP 24 SAAT SONRA MESAJLARI SİLECEK

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre, WhatsApp mesajları 24 saat sonra kaybolacak şekilde ayarlayacak bir kaybolan mesajlar özelliğini test ediyor. Otomatik olarak silinen mesajlar özelliği sayesinde atılan mesajlar 24 saat sonra kaybolacak. Bunu Telegram'daki mesajları otomatik silme özelliğine benzetmek mümkün. Zira Telegram mesajları gönderildikten 24 saat veya 7 gün sonra herkesten otomatik olarak silinecek şekilde ayarlanabiliyor.

YENİ ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Kaybolan mesajlar hakkında yanlış bilgilendirmeyi önlemek adına bir kez daha belirtelim. WhatsApp, 7 gün içinde kaybolan mesajları birkaç aydır destekliyor. Ancak ortaya çıkan yeni özellik mesajların 24 saat sonra silinmesine imkan tanıyacak. WhatsApp'ın şu anda bu özelliği test ettiği bildiriliyor. Test aşamasının bitmesiyle birlikte WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamalarının söz konusu özelliği desteklemeye başlaması muhtemel.

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