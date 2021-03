WhatsApp yeni özelliğini test ediyor

WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği aslında adını ilk kez duyduğumuz bir özellik değil. Hatta WhatsApp böylesine bir özelliği iOS ve Android uygulamalarına 'Süreli Mesajlar' adıyla kazandırdı. Süreli Mesajlar özelliğinin amacı ise 7 gün sonra kendi kendine silinen mesajlar atabilmek. Bu özellik ile kullanıcılar 7 gün içerisinde kaybolacağını bilerek sohbetler gerçekleştirmeye imkan buldu. Fakat WhatsApp görünüşe bakılırsa, bu özelliğin bir başka versiyonu üzerinde çalışıyor: 24 sonra silinen mesajlar özelliği.

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre, WhatsApp mesajları 24 saat sonra kaybolacak şekilde ayarlayacak bir kaybolan mesajlar özelliğini test ediyor. Otomatik olarak silinen mesajlar özelliği sayesinde atılan mesajlar 24 saat sonra kaybolacak. Bunu Telegram'daki mesajları otomatik silme özelliğine benzetmek mümkün. Zira Telegram mesajları gönderildikten 24 saat veya 7 gün sonra herkesten otomatik olarak silinecek şekilde ayarlanabiliyor.

WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after 24 hours.