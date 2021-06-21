WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği için kilit detaylar ortaya çıktı

WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği, iOS ve Android WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği önemli bir özellik. Çünkü bu özellik sayesinde kulllanıcılar, ana cihazlarında aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan WhatsApp hesabını birden fazla cihazda kullanabilecek. Şimdi ise bu özellik hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı ve özelliğin kilit detayları gözler önüne serildi.
WhatsApp kaşifi WABetaInfo'ya göre, bağlı cihazlar ana cihazda aktif bir internet bağlantısı olmadan çalışabilecek. Bu genellikle bilinen bir detay olarak gözümüze çarpıyor. Aktarılan diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor:
WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin iki ay içinde son kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Halihazırda bazı beta kullanıcılarının söz konusu özelliği deneyimleyebildiği aktarılıyor.
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