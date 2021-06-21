WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği için kilit detaylar ortaya çıktı

WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği, iOS ve Android WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği önemli bir özellik. Çünkü bu özellik sayesinde kulllanıcılar, ana cihazlarında aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan WhatsApp hesabını birden fazla cihazda kullanabilecek. Şimdi ise bu özellik hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı ve özelliğin kilit detayları gözler önüne serildi.

WHATSAPP'IN ÇOKLU CİHAZ ÖZELLİĞİNDE NELER VAR?

WhatsApp kaşifi WABetaInfo'ya göre, bağlı cihazlar ana cihazda aktif bir internet bağlantısı olmadan çalışabilecek. Bu genellikle bilinen bir detay olarak gözümüze çarpıyor. Aktarılan diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor:

Will Cathcart'ın doğruladığına göre, bir WhatsApp hesabına aynı anda 4 cihaz bağlanabilecek.

WhatsApp, iOS ve Android arasında sohbet geçmişi aktarımına izin verecek.

Çoklu cihaz özelliği, denemek isteyenlere beta özelliği olarak sunulacak ve başlangıçta isteğe bağlı olacak.

Sesli ve görüntülü aramalar bağlı cihazlarda çalışacak.

Bağlı cihazlarında eski bir WhatsApp sürümü yüklü olan kişilere mesaj gönderilemeyecek veya aranamayacak.

İKİ AY BEKLENTİSİ

WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin iki ay içinde son kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Halihazırda bazı beta kullanıcılarının söz konusu özelliği deneyimleyebildiği aktarılıyor.

