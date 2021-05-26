WhatsApp sesli mesajlara 'hız' kattı!

WhatsApp'ın sesli mesajlar için oynatma hızı özelliği üzerinde çalıştığı bir süre önce ortaya çıkmıştı. Buna göre WhatsApp, Telegram'da olduğu gibi kendi kullanıcılarının da sesli mesajları daha hızlı bir şekilde dinlemesine imkan tanımayı planlıyordu. Hatta WhatsApp'ta sesli mesajlar için oynatma hızının nasıl ayarlanacağına dair bazı ekran görüntüleri de paylaşılmıştı. Ancak WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyordu. Bu bilinmezlik artık ortadan kalktı.

WHATSAPP'TAN SESLİ MESAJLARA OYNATMA HIZI DESTEĞİ

WhatsApp, sesli mesajlar için oynatma hızını ayarlayabileceğiniz özelliğini kullanıma sundu. Kullanıma sunulan özellikte kullanıcılara üç farklı oynatma hızı opsiyonu sunuluyor. Bunlar, normal hızı tarif eden 1x, biraz daha hızlı olan 1,5x ve en hızlı seçenek olan 2x olarak karşımıza çıkıyor. Böylece kullanıcılar, sesli mesajları daha hızlı bir şekilde dinleyebiliyor ve tıpkı YouTube videolarında olduğu gibi zamandan tasarruf edebiliyorlar.

WHATSAPP'TA SESLİ MESAJLARIN HIZI NASIL ARTIRILIR?

WhatsApp'ta sesli mesajların hızını artırmak için ise yapmanız gerekenler oldukça basit. Bunun için sesli mesajı oynatmaya başladığınızda anda, mesajın sağ tarafında beliren simgeye tıklamanız yeterli oluyor. Her tıklamada sesli mesajın oynatma hızı da değişiyor.

