WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi rakiplerine yaradı

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi ile 2021'in ilk aylarında karşımıza çıkmıştı. WhatsApp, kullanıcılara yeni gizlilik sözleşmesini onaylamaları için bir bildirim göndermeye başlamış ve onaylamayanların WhatsApp kullanamayacağını bildirmişti. Kullanıcıların bir kısmı WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etti, bir kısmı ise Telegram, BiP ve Signal gibi WhatsApp alternatifi uygulamalara yöneldi. 15 Mayıs itibarıyla WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi devreye girdi. Sensor Tower'ın derlediği son veriler ise WhatsApp'ın rakipleri karşısında ne kadarlık bir kayıp yaşadığını, rakiplerin ise nasıl bir ilgi ile karşılaştığını ortaya koyuyor.

WHATSAPP'IN RAKİPLERİNDEN YÜZDE 1000'İ AŞAN BÜYÜME

Verilere göre, WhatsApp'ın rakipleri gizlilik sözleşmesi için verilen son tarihten önce dikkat çeken bir büyüme yakaladı. Burada yaklaşık yüzde 1.200 oranında bir büyümeden söz ediliyor. Ayrıca verilere bakılırsa, 2021'in ilk dört ayında, Telegram'ın indirme sayısı yıldan yıla yüzde 98 oranında artarak 161 milyonun üzerine çıktı. Signal'ın indirmeleri ise aynı şekilde yüzde 1.192 oranında artarak 64.6 milyona yükseldi. Peki WhatsApp tarafında neler yaşandı?