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WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi rakiplerine yaradı

17.05.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi kararı ile 2021 yılının ilk aylarına damgasını vurdu. Son verilere göre WhatsApp'ın kararı, WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarından Telegram ve Signal'in yüzünü güldürdü.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi rakiplerine yaradı

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi ile 2021'in ilk aylarında karşımıza çıkmıştı. WhatsApp, kullanıcılara yeni gizlilik sözleşmesini onaylamaları için bir bildirim göndermeye başlamış ve onaylamayanların WhatsApp kullanamayacağını bildirmişti. Kullanıcıların bir kısmı WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etti, bir kısmı ise Telegram, BiP ve Signal gibi WhatsApp alternatifi uygulamalara yöneldi. 15 Mayıs itibarıyla WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi devreye girdi. Sensor Tower'ın derlediği son veriler ise WhatsApp'ın rakipleri karşısında ne kadarlık bir kayıp yaşadığını, rakiplerin ise nasıl bir ilgi ile karşılaştığını ortaya koyuyor.

WHATSAPP'IN RAKİPLERİNDEN YÜZDE 1000'İ AŞAN BÜYÜME

Verilere göre, WhatsApp'ın rakipleri gizlilik sözleşmesi için verilen son tarihten önce dikkat çeken bir büyüme yakaladı. Burada yaklaşık yüzde 1.200 oranında bir büyümeden söz ediliyor. Ayrıca verilere bakılırsa, 2021'in ilk dört ayında, Telegram'ın indirme sayısı yıldan yıla yüzde 98 oranında artarak 161 milyonun üzerine çıktı. Signal'ın indirmeleri ise aynı şekilde yüzde 1.192 oranında artarak 64.6 milyona yükseldi. Peki WhatsApp tarafında neler yaşandı?

WHATSAPP PEK ETKİLENMEDİ

Veriler, WhatsApp'ın mobil uygulamasının dünya çapındaki yüklemelerinin Ocak-Nisan döneminde yıldan yıla yüzde 43 azaldığını gösteriyor. Ancak bu azalma WhatsApp'ı pek etkilemiş gibi görünmüyor. Zira verilere göre WhatsApp yine de rakiplerini geride bırakarak yaklaşık 172,3 milyon indirmeye ulaştı.

İLGİ BU DÖNEMDE ARTTI

Verilerle birlikte paylaşılan grafiğe bakıldığında, WhatsApp'ın rakiplerinin özellikle ocak ayında ilgi gördüğü görünüyor. Bu da yeni gizlilik sözleşmesinin açıklandığı döneme denk geliyor.

WhatsApp raporu

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklamaTepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Anlaşılan sözleşmeyi kabul etmek istemeyenler veya tepkilerini göstermek isteyenler, WhatsApp'ın rakiplerine doğru büyük bir dijital göçe imza atmış. Sözleşmenin şubat ayından mayıs ayına ötelendiği dönemde ise Telegram ve Signal'e olan ilginin normal seviyelere döndüğü görülüyor.

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