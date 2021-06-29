WhatsApp sesli mesaj özelliğini yeniden şekillendiriyor!

WhatsApp, gerçek zamanlı olarak ses düzeylerini gösterecek. Kısaca şöyle anlatabiliriz. Herhangi birisine WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderdiğinizde sesinizin düzeyini ekranda görebileceksiniz. Böylece sesli mesajınızın yüksek volümlü olup olmadığını görebilirsiniz.

YENİ BİR ÖZELLİK DAHA

WhatsApp uygulama güncellemeleri ile birlikte yeni bir özellik daha geliyor. Bu özellik yine sesli mesajlar ile ilgili olacak kullanıcılar. Karşısındaki kişiye sesli mesaj gönderirken bunu dinleyebilecek. Böylece sesli mesaj atmadan önce düzenleme imkanı olacak.

WhatsApp tüm bu güncellemeleri şimdilik sadece iOS platformuna getiriyor. Henüz beta kullanıcılara dağıtılan özelliğin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca Mark Zuckerberg, çoklu cihaz desteğinin de geleceğini söylüyor.

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