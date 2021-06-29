HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp sesli mesaj özelliğini yeniden şekillendiriyor!

WhatsApp sesli mesaj özelliğini yeniden şekillendiriyor!

29.06.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulama geliştiricileri büyük bir rekabet içerisinde. Sosyal medya platformlarının neredeyse tamamı birbirlerini geçebilmek için yeni güncellemeler yayınlıyor. WhatsApp uygulamasındaki sesli mesajlar ise iOS platformu için hem işlevsellik hem de tasarım açısından yeniden şekilleniyor.

WhatsApp sesli mesaj özelliğini yeniden şekillendiriyor!

WhatsApp, gerçek zamanlı olarak ses düzeylerini gösterecek. Kısaca şöyle anlatabiliriz. Herhangi birisine WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderdiğinizde sesinizin düzeyini ekranda görebileceksiniz. Böylece sesli mesajınızın yüksek volümlü olup olmadığını görebilirsiniz.

WhatsApp sesli mesaj

YENİ BİR ÖZELLİK DAHA

WhatsApp uygulama güncellemeleri ile birlikte yeni bir özellik daha geliyor. Bu özellik yine sesli mesajlar ile ilgili olacak kullanıcılar. Karşısındaki kişiye sesli mesaj gönderirken bunu dinleyebilecek. Böylece sesli mesaj atmadan önce düzenleme imkanı olacak.

WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği için kilit detaylar ortaya çıktıWhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği için kilit detaylar ortaya çıktı

WhatsApp tüm bu güncellemeleri şimdilik sadece iOS platformuna getiriyor. Henüz beta kullanıcılara dağıtılan özelliğin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca Mark Zuckerberg, çoklu cihaz desteğinin de geleceğini söylüyor.

En fazla virüs barındıran korsan oyunlar açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
Önemli bir ipucuna rastlandıÖnemli bir ipucuna rastlandı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.