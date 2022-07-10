WhatsApp sticker yapma aracı nasıl kullanılır? WhatsApp çıkartma ekleme nasıl yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma aracı WhatsApp uygulamasında, sohbetlerde kullanılan eğlenceli çıkartmaları oluşturmak hiç zor değil. Android ve iOS işletim sistemlerinde aynı yöntemleri kullanarak, pratik bir şekilde Whatsapp çıkartmaları oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz çıkartmalar sadece Whatsapp uygulamasında değil farklı birçok mesajlaşma uygulamasında da kullanılabilir.

Kendi isteklerinize ve hayal gücünüze göre yapacağınız WhatsApp sticker komik paylaşımlar, hızlı bir şekilde ve kolay olarak kullanılabilir. Whatsapp uygulamasındaki standart çıkartmaları kullanmaktan sıkılmış olabilirsiniz. Bunun için çıkartma seçeneklerinizi genişletebilir ve eğlenceli çıkartmalar oluşturup sohbetlerinizi renklendirebilirsiniz. WhtasApp çıkartma yapma uygulaması kullanarak, zaman kaybı yaşamadan çok basit bir şekilde çıkartmalar oluşturabilirsiniz.

WhatsApp Çıkartma Ekleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ta hemen hemen herkes çıkartma kullanıyor. Gülücükten çiçeklere, kutlamalardan, bayraklara kadar pek çok farklı temada çıkartma ile keyifli mesajlaşma deneyimi yaşanıyor. Peki WhatsApp'ta çıkartma ekleme nasıl yapılıyor?

WhatsApp'ta çıkartma ekleme adımlarını birlikte inceleyelim:

İlk olarak WhatsApp uygulamasına girilir ve grup ya da bireysel sohbetler açılır.

Çıkartmaları kullanmak için çıkartma paketinin eklenmesi gerekir. Emoji - Çıkartmalar - Ekle seçenekleri adım adım takip edilir.

Beğendiğiniz çıkartma paketinin yanına dokunarak, İndir seçeneğini tıklamanız gerekir.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra karşınıza yeşil bir onay kutusu çıkar. Bu yeşil onay kutusu, işlemin tamamlandığını ifade eder.

Bundan sonraki adımda dokunduğunuzda mesajlarınızda kullanmak istediğiniz, indirilmiş çıkartmaları kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bunun için mesaj kısmında çıkartmalara gelmeniz gerekir. İstediğiniz herhangi bir WhatsApp hazır çıkartma çeşidini sohbetinizde kullanabilirsiniz.

Whatsapp Çıkartma Oluşturma Uygulaması Nedir?

WhatsApp sohbetlerine eğlence katan stickerları oluşturmak için pratik kullanım sağlayan WhatsApp çıkartma yapma uygulamalarından yararlanabilirsiniz. iOS işletim sistemli telefonlar için Sticker Maker Studio ve Android işletim sistemi tabanlı telefonlar için Sticker Maker uygulamaları en çok tercih edilen WhatsApp çıkartma uygulamalarıdır. Bu iki uygulamanın da içerikleri aynıdır. Tek farkları isimleridir.

Whatsapp Sticker Maker Uygulamaları ile Whatsapp Çıkartması Nasıl Oluşturulur?

Whatsapp sticker maker uygulamaları ile whatsapp çıkartması oluşturmak için şu adımları takip etmeniz gerekir:

WhatsApp sticker yapma aracı kullanmadan önce ilk olarak bir çıkartma görseli oluşturmanız gerekir. Çıkartma olarak kullanacağınız, tamamen kendi zevkinize hitap eden görseli seçin.

Görsel seçiminde, görselin arka planının sade olması daha net ve kaliteli çıkartmalar elde edebilmenize yardımcı olur.

Sade arka plana sahip görsellerde, kesme işlemi ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Ayrıca daha hızlı çıkartma oluşturabilirsiniz.

Sonraki adımda telefonunuzun işletim sistemine indirmiş olduğunuz WhatsApp sticker uygulamasından giriş yapmanız gerekir.

Uygulama içinde kendi çıkartmanızı oluşturmanız için düzenlenen Create A New Stickerpack yazısına tıklayın.

Bu yazıyı tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfada kendi çıkartma paketiniz için isim oluşturmanız gerekir. Create yazısına tıklayarak kayıt etmeniz yeterlidir.

Ardından uygulama içerisinde gözüken kendi WhatsApp sticker paketleri isminizin yer aldığı alana tıklamanız gerekir. Çıkartma olarak kullanacağınız görseli, karşınıza çıkan sayfa üzerinden seçin.

Kullanmak istediğiniz görseli çıkartma haline getirmek için kesme yapacaksanız serbest kesim için Frehand alanına tıklayın.

Kare kesim çıkartma oluşturmak için Cut Square alanına tıklayın.

Yuvarlak kesim ile çıkartma oluşturmak istiyorsanız, Cut Circle alanına tıklayın.

Kesim yapmadan görseli çıkartmaya dönüştürmek istiyorsanız, Select All alanına tıklamanız çıkartmaları oluşturmanız için yeterlidir.

WhatsApp Sticker Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Whatsapp sticker silme işlemi için bazı adımları takip etmeniz gerekir. Uygulamanız gereken adımlara göz atalım:

Sticker menüsüne gittikten sonra '+' simgesine tıklamanız gerekir.

Çıkartmalarım sekmesine tıkladıktan sonra düzenle butonuna tıklamanız gerekir.

Silme işlemini gerçekleştirdikten sonra bitti butonuna basmanız yeterlidir.



