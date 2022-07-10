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WhatsApp Web ön kamera kullanma: WhatsApp Web'de görüntülü konuşma için ön kamera nasıl açılır?

10.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp uygulaması, kişiler arası iletişimin anında yapılabildiği bir platformdur. WhatsApp, kullanıcıların hem iş hem de sosyal çevresiyle mesajlaşabildiği, ayrıca sesli veya görüntülü arama ile konuşabildiği bir uygulamadır. Güncellemeler ile WhatsApp'a sadece telefondan değil aynı zamanda bilgisayar ve tabletten de erişim sağlanabilmektedir. Peki görüntülü görüşmek isteyenler için WhatsApp Web ön kamera kullanma nasıldır? WhatsApp Web'de ön kamera nasıl açılır?

WhatsApp Web ön kamera kullanma: WhatsApp Web'de görüntülü konuşma için ön kamera nasıl açılır?

İçindekiler

  • WhatsApp Web ön kamera kullanma
  • WhatsApp Web'de ön kamera nasıl açılır?

Gelen yeni güncellemelerle beraber WhatsApp Web oldukça kolay ve hızlı bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Telefonunuza ihtiyaç duymadan işlemleri WhatsApp Web üzerindede yapabilmeniz mümkündür. WhatsApp Web'e kullanıcılar tablet veya masaüstünde giriş yapabilir, sesli ve görüntülü konuşma ile birbirleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurabilirler. WhatsApp Web internet tarayıcısı kullanarak masaüstü sürümünü indirebilir ve uygulamayı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp Web ön kamera kullanma

WhatsApp Web kullanırken giriş yaptığınız cihazınızın ön kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilir veya görüntülü arama yapabilirsiniz. Bunun için WhatsApp Masaüstü sürümünü indirmiş olmanız gerekmektedir. Eğer bilgisayarınıza uygun olan sürümü indirmediyseniz WhatsApp Web’de kamera açma işleminiz gerçekleşmeyebilir.

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WhatsApp Web'de ön kamera nasıl açılır?

WhatsApp Web, kamera açarak görüntülü konuşabilme ve sohbet ekranındayken fotoğraf simgesine basarak fotoğraf çekme gibi özellikler sunar. Bunun için bazı adımları takip ederek ön kamera açma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

  • İlk olarak whatsApp.com adresinden giriş yapacağınız cihazınıza uygun olan sürümü seçin ve indirme işlemini tamamlayın.
  • Daha sonra cihazınıza indirmiş olduğunuz WhatsApp Web ile bir sohbet ekranı açın.
  • Açılan ekranda sağ üst tarafta bulunan görüntülü arama simgesine basın.
  • Ayrıca sohbet ekranında mesaj yazma kutucuğunun yanında bulunan ataç simgesine basın.
  • Ekranda dikey bir şekilde bulunan kamera simgesini bulun ve tıklayın.

Bu şekilde görüntülü arama yapabilirsiniz ve ön kamera açma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Eğer tüm bu işlemleri yapmanıza rağmen WhatsApp Web’de ön kamera açamıyorsanız;

  • Cihazınıza uygun olan masaüstü sürümünü indirdiğinize emin olun.
  • WhatsApp’ın en son güncellemesini yaptığınıza emin olun.
  • Kullandığınız cihazın kamera ve mikrofonunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • WhatsApp Web kamera ve mikrofon ayarlarının erişime açık olduğundan emin olun.
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