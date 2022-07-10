WhatsApp Web ön kamera kullanma: WhatsApp Web'de görüntülü konuşma için ön kamera nasıl açılır?

Gelen yeni güncellemelerle beraber WhatsApp Web oldukça kolay ve hızlı bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Telefonunuza ihtiyaç duymadan işlemleri WhatsApp Web üzerindede yapabilmeniz mümkündür. WhatsApp Web'e kullanıcılar tablet veya masaüstünde giriş yapabilir, sesli ve görüntülü konuşma ile birbirleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurabilirler. WhatsApp Web internet tarayıcısı kullanarak masaüstü sürümünü indirebilir ve uygulamayı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
WhatsApp Web kullanırken giriş yaptığınız cihazınızın ön kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilir veya görüntülü arama yapabilirsiniz. Bunun için WhatsApp Masaüstü sürümünü indirmiş olmanız gerekmektedir. Eğer bilgisayarınıza uygun olan sürümü indirmediyseniz WhatsApp Web’de kamera açma işleminiz gerçekleşmeyebilir.
WhatsApp Web, kamera açarak görüntülü konuşabilme ve sohbet ekranındayken fotoğraf simgesine basarak fotoğraf çekme gibi özellikler sunar. Bunun için bazı adımları takip ederek ön kamera açma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Bu şekilde görüntülü arama yapabilirsiniz ve ön kamera açma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Eğer tüm bu işlemleri yapmanıza rağmen WhatsApp Web’de ön kamera açamıyorsanız;
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