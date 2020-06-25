WhatsApp'ta hata ile başlayan 'hareketli' dönem

WhatsApp birçok mesajlaşma uygulaması gibi pazarda daha iyi tutunabilmek için kullanıcılara dokunacak yeni özellikler tasarlıyor. Bu özelliklerden biri de bundan yaklaşık bir yıl önce kullanıma sunulan WhatsApp çıkartmaları özelliğiydi. Bu çıkartmalar sayesinde sohbetleri eğlenceli hale getirmek mümkün hale geldi. Zaman geçtikçe de WhatsApp kullanıcıları çıkartmaları çok sevdi, hatta kendi çıkartmalarını bile oluşturarak yeni bir akım daha başlattılar. Bu popülariteyi gören WhatsApp çıkartmalar konusunda yeni bir adım daha attı. Ancak attığı adımın sonu iyi bitmedi.

GIF ÇIKARTMALAR WHATSAPP'A GELDİ

WhatsApp 2.20.194.7 beta sürümü ile birlikte WhatsApp çıkartmalarını hareketli hale getirmeye başladı. Yeni hareketli çıkartmalar özelliği ile birlikte, WhatsApp çıkartmaları GIF formatında olabilecek ve GIF formatında hazırlanmış diğer çıkartmalar WhatsApp tarafından desteklenecek. WhatsApp kullanıcıları, tasarım ürünü bir çıkartma ya da fotoğraftan kırpılmış bir çıkartma yerine GIF destekli bir çıkartma ile sohbetine renk ve hareket katabilecek.