WhatsApp'ta yeni bir dönemin başlangıcı: Telegram ve Instagram gibi oluyor!

WhatsApp, mesaj tepkileri özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Aslında Telegram ve Instagram gibi popüler uygulamalar zaten bu işlevi sunuyordu. Bu özelliğin WhatsApp'a gelmesi ise uzun zamandır bekleniyordu. Artık Android için WhatsApp beta sürümünün 2.22.8.3 güncellemesi ile bu özellik birinin deneyimleyebileceği hale getirilmiş durumda.

WHATSAPP MESAJ TEPKİLERİNİ KULLANIMA SUNDU

"WhatsApp mesaj tepkileri" veya "emoji ile mesajlara tepki verme" özelliği olarak bahsedilen bu özellik, diğer platformların çoğunda olduğu gibi çalışacak. Kullanıcılar, bir mesaja uzun süre basarak söz konusu mesajın yukarısındaki ek kayan menüyü getirebilecek, ardından söz konusu mesaja tepki vermek için çeşitli emoji tabanlı tepkiler arasından seçim yapabilecekler.

6 TEPKİ VAR

Şu anda beta sürümünde beğeni, kırmızı kalp, gülmek, şaşırmak, üzülmek ve teşekkür içeren 6 tepki mevcut. WhatsApp'ın beta sürümünü kullananlar artık bu 6 tepkiden birini seçip gönderebiliyorlar.

WhatsApp'ın yeni özelliği hala tüm kullanıcılara sunmuyor. Sadece beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Meta'ya ait şirket, mesaj tepkileri özelliğini kullanıma sunmak için herhangi resmi bir takvim ise paylaşmış değil.

