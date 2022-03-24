HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'ta yeni bir dönemin başlangıcı: Telegram ve Instagram gibi oluyor!

WhatsApp'ta yeni bir dönemin başlangıcı: Telegram ve Instagram gibi oluyor!

24.03.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, mesaj tepkilerini sonunda kullanıma sunuyor. WhatsApp'ın Android 2.22.8.3 beta sürümünde mesajlara emoji ile tepki verme özelliği göründü. Şimdilik 6 seçeneği bulunan özellik, tıpkı Telegram ve Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların gelen mesajlara hızlı ve kolay bir yanıt vermesini sağlayacak.

WhatsApp'ta yeni bir dönemin başlangıcı: Telegram ve Instagram gibi oluyor!

WhatsApp, mesaj tepkileri özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Aslında Telegram ve Instagram gibi popüler uygulamalar zaten bu işlevi sunuyordu. Bu özelliğin WhatsApp'a gelmesi ise uzun zamandır bekleniyordu. Artık Android için WhatsApp beta sürümünün 2.22.8.3 güncellemesi ile bu özellik birinin deneyimleyebileceği hale getirilmiş durumda.

WHATSAPP MESAJ TEPKİLERİNİ KULLANIMA SUNDU

"WhatsApp mesaj tepkileri" veya "emoji ile mesajlara tepki verme" özelliği olarak bahsedilen bu özellik, diğer platformların çoğunda olduğu gibi çalışacak. Kullanıcılar, bir mesaja uzun süre basarak söz konusu mesajın yukarısındaki ek kayan menüyü getirebilecek, ardından söz konusu mesaja tepki vermek için çeşitli emoji tabanlı tepkiler arasından seçim yapabilecekler.

Whatsapp tepki-1

WhatsApp'ta yeni dönem! Güvenliğine önem veren kullanıcılar buna bayılacak: Resmen duyurulduWhatsApp'ta yeni dönem! Güvenliğine önem veren kullanıcılar buna bayılacak: Resmen duyuruldu

6 TEPKİ VAR

Şu anda beta sürümünde beğeni, kırmızı kalp, gülmek, şaşırmak, üzülmek ve teşekkür içeren 6 tepki mevcut. WhatsApp'ın beta sürümünü kullananlar artık bu 6 tepkiden birini seçip gönderebiliyorlar.

WhatsApp'ın yeni özelliği hala tüm kullanıcılara sunmuyor. Sadece beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Meta'ya ait şirket, mesaj tepkileri özelliğini kullanıma sunmak için herhangi resmi bir takvim ise paylaşmış değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apple kullanıcıları ilginç bir sorun yaşıyor!Apple kullanıcıları ilginç bir sorun yaşıyor!
Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...
Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.