WhatsApp'tan dört yeni özellik: Artık 100 adede kadar...

WhatsApp haberlerine bir yenisi daha eklendi. WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, Android için en son güncellemesini yükleyen herkes için nihayet kullanılabilir olan yeni özelliklerden bahsetti. Bu özelliklerin arasında bulunan "100 adede kadar medya paylaşma" özelliği ise dikkat çekti.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİKLERİ

WABetaInfo, WhatsApp'ın yeni özelliklerini şöyle sıraladı:

Belge başlığı: Artık belgeleri paylaşırken bir başlık ekleyebiliyorsunuz.

Daha uzun grup konuları ve açıklamaları: Gruplar için daha uzun bir konu ve açıklama seçilebiliyor.

100 adede kadar medya paylaşma: Artık sohbetlerde 100 adede kadar resim ve video paylaşılabiliyor.

Kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturma: Çıkartma ve profil fotoğrafı olarak kullanmak üzere bir avatar oluşturulabiliyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünün ise Play Store'daki Android için WhatsApp'ın resmi bir değişiklik günlüğünden (changelog) alındığı, bu nedenle bu özelliklerin resmi olarak herkes için kullanılabilir olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

