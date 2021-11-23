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WhatsApp'tan "tepkili" özellik! Mesajlaşırken kullanabileceksiniz

23.11.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik için hazırlanıyor. Beta sürümdeki keşfe göre WhatsApp'ta mesajlaşırken mesajlara tepki verebileceksiniz.

WhatsApp'tan "tepkili" özellik! Mesajlaşırken kullanabileceksiniz

WhatsApp bir anlık mesajlaşma uygulaması olmasına rağmen, çok amaçlı bir uygulama olma yolunda ilerliyor. Platforma eklenen özellikler bunun bir nevi ispatı. Bu açıdan beklenmedik adımlar attığı söyleyebileceğimiz şirket, son zamanlarda birçok yeni özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ise ortaya çıkan bir WhatsApp özelliği, gelen mesaja "tepkisini" göstermek isteyenlerin fazlasıyla hoşuna gidecek gibi görünüyor.

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WHATSAPP'TA "TEPKİ" KEŞFİ

Android 2.21.24.8 beta sürümüne göre WhatsApp, mesaj tepkileri özelliği için hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa Instagram, Twitter ve iMessage'da kullanılan mesaj tepkileri artık Meta çatısı altında bulunan WhatsApp'a da gelecek. Bu sayede WhatsApp'tan gelen bir mesaja o anki duygunuzu ifade eden bir emoji bırakabilecek ve böylece tepkinizi verebileceksiniz. Ayrıca, son beta sürümde mesaj tepki bildirimleri seçeneği de görülmüş durumda.

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Beklenen oldu: Telefonsuz WhatsApp geldi!Beklenen oldu: Telefonsuz WhatsApp geldi!

Şu anda özellik için net bir çıkış tarihi yok. Ayrıca WhatsApp henüz tepki sistemini resmi olarak açıklamış değil. Bu yüzden özellik hiçbir zaman son kullanıcının karşısına çıkmayabilir.

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Büyük değişiklik onaylandı!Büyük değişiklik onaylandı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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