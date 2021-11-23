WhatsApp'tan önemli özellik! Güvenlik avantajı sunacak

Beta sürüm özellikle işletme hesabına yoğunlaşıyor. Bu tür hesaplardan mesaj geldiğinde uyarı alacaksınız. Uygulama içi uyarı sistemi ile gönderilecek olan mesajda bu işletme hesabının rehberinizde kayıtlı olmadığı size bildirilecek. Yeni güncelleme ile birlikte isterseniz bu işletmeyi bloklayabilirsiniz.

Gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte beta kullanıcıların yeni özellikleri deneyebilmesi bekleniyor. Böylece yeni güncellemenin çok daha tutarlı olması amaçlanıyor. Ayrıca yeniden tasarlanmış görünüm sayesinde daha fazla kullanıcı uygulamanın yeni özelliklerinden faydalanacak.

WHATSAPP'IN iPAD UYGULAMASI

Değişiklikler sadece bundan ibaret olmayacak. Aynı zamanda Catalyst projesi ile birlikte yeni bir sistem geliştirilecek. WhatsApp uygulaması uzun bir süredir beklenen iPad uygulamasına fayda sağlayacak. Böylece masaüstü arayüzde daha verimli bir şekilde uygulamayı kullanmak mümkün olacak. WhatsApp yeni özelliği güvenlik ile birlikte tasarıma da odaklanıyor.

Şimdilik uygulamanın çoklu cihaz uyumluluğu 2.0 üzerinde yoğunlaştığını biliyoruz. Kısa bir süre içerisinde WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin Apple cihazlarında denenmesi bekleniyor.

Telefonsuz WhatsApp devri başlıyor!

