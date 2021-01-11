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WhatsApp'tan vazgeçenler için WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları!

11.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan vazgeçenler için WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları!

WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanması 8 Şubat itibarıyla mümkün olmayacak. Hal böyle olunca WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları araştırılmaya başlandı. Peki WhatsApp alternatifi uygulamalar neler? İşte aralarında Telegram ve Signal'in de bulunduğu WhatsApp alternatifi uygulamalar!

WhatsApp 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip. 2012 yılında kurulan ve 2014 yılında Facebook çatısı altına giren WhatsApp, günümüzün en iyi mesajlaşma uygulamalarından biri olarak gösteriliyor. Ancak Uçtan uca şifreleme ve görüntülü görüşme gibi özellikleri ile bilinen WhatsApp şimdilerde uygulamasına getirdiği yeni bir özellik ile değil, yeni gizlilik sözleşmesi ile gündemde. İlk olarak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, kullanıcılardan artık verilerinin çatı şirket Facebook ve Facebook'a bağlı şirketler ile paylaşılmasını kabul etmesini istiyor. Verilerin Facebook ile paylaşılmasına ise birçok kullanıcı tepkili. İnsanlar tepkilerini ise WhatsApp terk edip, başka bir uygulamaya geçerek göstermeye çalışıyor. Peki WhatsApp'ı bırakıyorum diyenler için WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları neler?

WHATSAPP ALTERNATİFİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

  • Telegram
  • Signal
  • BiP
  • Discord
  • Viber
  • Dedi

telegram-1

TELEGRAM

Telegram Nikolai Durov ve VK'nın kurucusu kardeşi Pavel Durov tarafından kurulmuş ve WhatsApp'a alternatif olarak gösterilen uygulamalardan ilki. WhatsApp'a benzeyen bir arayüze sahip olan Telegram, WhatsApp gibi gizliliğe önem verdiğini söylüyor. Uygulamada binlerce kişilik kanallar kurulabiliyor ve bot, kayıtlı mesajlar gibi çeşitli özellikler bulunuyor. Son olarak Telegram'ın 500 milyonu aşkın kullanıcısının olduğunu belirtelim. Telegram hem Android hem de iOS markette yer alıyor.

Signal

SİGNAL

Signal, WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton'ın 'elinin değdiği' bir uygulama. Signal, uçtan uca şifreleme için açık kaynaklı Signal protokolünü kullanıyor. WhatsApp'tan farklı olarak Signal meta verileri de şifreleyebiliyor. Signal Elon Musk tarafından da tavsiye edilmiş bir uygulama olarak öne çıkıyor. Zira Musk, geçtiğimiz günlerde paylaştığı tweet'inde 'Signal kullanın' tavsiyesinde bulunmuştu. Ardından Twitter CEO'su Jack Dorsey de Musk'ın tweet'ini retweetlemişti. Signal aynı Telegram gibi hem Android hem de iOS uygulama mağazasında bulunmakta.

BiP

BiP

Yerli mesajlaşma uygulamalarından biri olan BiP, WhatsApp'ın alternatiflerinden biri. Mesajlaşma, görüntülü ve sesli görüşme gibi özellikleri bulunan BiP'te Turkcell'in desteği bulunuyor. Android ve iOS akıllı telefonlara indirilebilen BiP, yapılan son açıklamaya göre 48 saat içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş durumda. Ayrıca şirketin verdiği bilgiye göre BiP kullanıcılarının verileri Türkiye’de saklanıyor.

Discord

DİSCORD

Discord özellikle oyuncular tarafından yakından tanınıyor. iOS ve Android tarafından yer alan ayrıca masaüstü uygulaması da bulunan Discord, bot desteği ve görüntülü görüşme desteği ile öne çıkıyor. Buna ek olarak Discord'ta çeşitli kanallar kurarak topluluk halinde sohbet etmek de mümkün.

Dedi

DEDİ

Dedi, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilmiş yerli bir uygulama. Uçtan uca şifreleme sunduğu belirtilen Dedi, sesli ve görüntülü sohbet etmeyi de sağlıyor. Ayrıca son dönemin popüler hikayeler özelliği de Dedi'de bulunuyor.

Viber

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

VİBER

Viber de WhatsApp alternatifi uygulamalardan sadece biri. WhatsApp gibi kulanıcılarının mesajlaşmasını sağlayan uygulama, biraz kalabalık bir arayüze sahip. Ancak uygulamanın ilginç yanları mevcut. Örneğin Viber'de uygulama içi oyunlar oynamak mümkün.

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