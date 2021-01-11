WhatsApp'tan vazgeçenler için WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları!

WhatsApp 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip. 2012 yılında kurulan ve 2014 yılında Facebook çatısı altına giren WhatsApp, günümüzün en iyi mesajlaşma uygulamalarından biri olarak gösteriliyor. Ancak Uçtan uca şifreleme ve görüntülü görüşme gibi özellikleri ile bilinen WhatsApp şimdilerde uygulamasına getirdiği yeni bir özellik ile değil, yeni gizlilik sözleşmesi ile gündemde. İlk olarak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, kullanıcılardan artık verilerinin çatı şirket Facebook ve Facebook'a bağlı şirketler ile paylaşılmasını kabul etmesini istiyor. Verilerin Facebook ile paylaşılmasına ise birçok kullanıcı tepkili. İnsanlar tepkilerini ise WhatsApp terk edip, başka bir uygulamaya geçerek göstermeye çalışıyor. Peki WhatsApp'ı bırakıyorum diyenler için WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları neler? WHATSAPP ALTERNATİFİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI Telegram

Signal

BiP

Discord

Viber

Dedi TELEGRAM Telegram Nikolai Durov ve VK'nın kurucusu kardeşi Pavel Durov tarafından kurulmuş ve WhatsApp'a alternatif olarak gösterilen uygulamalardan ilki. WhatsApp'a benzeyen bir arayüze sahip olan Telegram, WhatsApp gibi gizliliğe önem verdiğini söylüyor. Uygulamada binlerce kişilik kanallar kurulabiliyor ve bot, kayıtlı mesajlar gibi çeşitli özellikler bulunuyor. Son olarak Telegram'ın 500 milyonu aşkın kullanıcısının olduğunu belirtelim. Telegram hem Android hem de iOS markette yer alıyor.

SİGNAL Signal, WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton'ın 'elinin değdiği' bir uygulama. Signal, uçtan uca şifreleme için açık kaynaklı Signal protokolünü kullanıyor. WhatsApp'tan farklı olarak Signal meta verileri de şifreleyebiliyor. Signal Elon Musk tarafından da tavsiye edilmiş bir uygulama olarak öne çıkıyor. Zira Musk, geçtiğimiz günlerde paylaştığı tweet'inde 'Signal kullanın' tavsiyesinde bulunmuştu. Ardından Twitter CEO'su Jack Dorsey de Musk'ın tweet'ini retweetlemişti. Signal aynı Telegram gibi hem Android hem de iOS uygulama mağazasında bulunmakta. BiP Yerli mesajlaşma uygulamalarından biri olan BiP, WhatsApp'ın alternatiflerinden biri. Mesajlaşma, görüntülü ve sesli görüşme gibi özellikleri bulunan BiP'te Turkcell'in desteği bulunuyor. Android ve iOS akıllı telefonlara indirilebilen BiP, yapılan son açıklamaya göre 48 saat içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş durumda. Ayrıca şirketin verdiği bilgiye göre BiP kullanıcılarının verileri Türkiye’de saklanıyor. DİSCORD Discord özellikle oyuncular tarafından yakından tanınıyor. iOS ve Android tarafından yer alan ayrıca masaüstü uygulaması da bulunan Discord, bot desteği ve görüntülü görüşme desteği ile öne çıkıyor. Buna ek olarak Discord'ta çeşitli kanallar kurarak topluluk halinde sohbet etmek de mümkün.