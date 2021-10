WhatsApp'tan yeni özellik! Resmen duyurdu

WhatsApp'ın yeni özellikler üzerinde çalıştığı bir sır değil. Tıpkı rakipleri Telegram ve Signal gibi kullanıcılarının ilgisini çekecek ve onların hayatını kolaylaştırabilecek özelliklerin üzerinde duran WhatsApp, son olarak yeni bir özelliğin daha duyurusunu gerçekleştirdi. Bu özellik, grup sohbetlerini ve grup aramalarını hedef alıyor.

WhatsApp, yeni özelliğini Twitter'dan duyurdu. Buna göre grup sohbetlerini hedef alan yeni özellik sayesinde devam eden grup aramalarına katılabileceksiniz. Bunun için grup sohbetlerine doğrudan bir "Katıl" butonu ekleyen WhatsApp, böylece devam eden grup aramalarına katılmanızı sağlayacak.

Örneğin, üyesi olduğunuz bir grupta başlamış görüntü aramaya bu butona tıklayarak hızlıca katılmanız mümkün olacak.

Şirketin Twitter'da paylaştığı kısa tanıtım videosu da özelliğin nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde gösteriyor.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev