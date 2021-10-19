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WhatsApp'tan yeni özellik! Resmen duyurdu

19.10.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS ve Android platformlarında yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp, yeni özelliğini ise resmi Twitter hesabından duyurdu. Bu özellik ile birlikte başlayan grup aramalarına sonradan katılım sağlayabileceksiniz.

WhatsApp'tan yeni özellik! Resmen duyurdu

WhatsApp'ın yeni özellikler üzerinde çalıştığı bir sır değil. Tıpkı rakipleri Telegram ve Signal gibi kullanıcılarının ilgisini çekecek ve onların hayatını kolaylaştırabilecek özelliklerin üzerinde duran WhatsApp, son olarak yeni bir özelliğin daha duyurusunu gerçekleştirdi. Bu özellik, grup sohbetlerini ve grup aramalarını hedef alıyor.

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İŞTE WHATSAPP'IN GRUP SOHBETLERİ İÇİN YENİ ÖZELLİĞİ

WhatsApp, yeni özelliğini Twitter'dan duyurdu. Buna göre grup sohbetlerini hedef alan yeni özellik sayesinde devam eden grup aramalarına katılabileceksiniz. Bunun için grup sohbetlerine doğrudan bir "Katıl" butonu ekleyen WhatsApp, böylece devam eden grup aramalarına katılmanızı sağlayacak.

Örneğin, üyesi olduğunuz bir grupta başlamış görüntü aramaya bu butona tıklayarak hızlıca katılmanız mümkün olacak.

Şirketin Twitter'da paylaştığı kısa tanıtım videosu da özelliğin nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde gösteriyor.

WHATSAPP'TAN UÇTAN UCA ŞİFRELENMİŞ YEDEKLER ADIMI

WhatsApp geçtiğimiz hafta, gizlilikle ilgili önemli bir adım atmıştı.

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Şirket, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri olan uçtan uca şifrelenmiş yedekler özelliğini kullanıma sunmuştu.

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