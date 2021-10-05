WhatsApp çöktü, tekrar gündeme geldi: İşte WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları!

"WhatsApp çöktü mü, Facebook'a neden girilmiyor ve Instagram çöktü mü?" gibi soruların cevapları dün akşam saatlerinde belki de hiç olmadığı kadar fazla bir şekilde arama motorlarında aratıldı. Ancak tüm soruların cevabı belliydi. Facebook çatısı altındaki üç büyük uygulama WhatsApp, Instagram ve Facebook dünya çapında erişim sıkıntısı yaşıyordu. Pek çok kişi, bu sıkıntının kısa süreli olacağını düşünse de pek de öyle olmadı. Milyarlarca kullanıcı, günlük rutinin bir parçası olan uygulamalara saatlerce erişemedi. Üstelik bu uygulamaların arasında WhatsApp'ın yer alması, pek çok kişinin mesajlaşma trafiğinin sekteye uğramasına yol açtı. Hal böyle olunca, WhatsApp alternatifi uygulamalar araştırılmaya başlandı. Peki yaklaşık 6 saat süren kesinti sona ermesine rağmen, WhatsApp'ın yokluğunda mesajlaşmayı sürdürmeyi sağlayacak WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları hangileri?

İŞTE WHATSAPP ALTERNATİFİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

TELEGRAM Telegram, Nikolai Durov ve VK'nın kurucusu kardeşi Pavel Durov tarafından kurulmuş ve WhatsApp'a alternatif olarak gösterilen uygulamalardan ilki. WhatsApp'a benzeyen bir arayüze sahip olan Telegram, WhatsApp gibi gizliliğe önem verdiğini söylüyor. Uygulamada binlerce kişilik kanallar kurulabiliyor ve bot, kayıtlı mesajlar gibi çeşitli özellikler bulunuyor. Telegram hem Android hem de iOS markette yer alıyor.

SIGNAL Signal, WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton'ın 'elinin değdiği' bir uygulama. Signal, uçtan uca şifreleme için açık kaynaklı Signal protokolünü kullanıyor. WhatsApp'tan farklı olarak Signal meta verileri de şifreleyebiliyor. Signal; Elon Musk, Twitter CEO'su Jack Dorsey, Edward Snowden gibi isimlerin tavsiye ettiği bir uygulama olarak öne çıkıyor. Signal aynı Telegram gibi hem Android hem de iOS uygulama mağazasında bulunmakta.

BiP Yerli mesajlaşma uygulamalarından biri olan BiP, WhatsApp'ın alternatiflerinden biri. Mesajlaşma, görüntülü ve sesli görüşme gibi özellikleri bulunan BiP'te Turkcell'in desteği bulunuyor. Android ve iOS akıllı telefonlara indirilebilen BiP, şirketin verdiği bilgiye göre kullanıcılarının verilerini Türkiye’de saklıyor.

DISCORD Discord, özellikle oyuncuların yakından tanıdığı bir uygulama. iOS ve Android tarafından yer alan ayrıca masaüstü uygulaması da bulunan Discord, bot desteği ve görüntülü görüşme desteği ile öne çıkıyor. Buna ek olarak Discord'ta çeşitli kanallar kurarak topluluk halinde sohbet etmek de mümkün.