HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp çöktü, tekrar gündeme geldi: İşte WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları!

WhatsApp çöktü, tekrar gündeme geldi: İşte WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları!

05.10.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp başta olmak üzere Facebook ve Instagram yaklaşık 6 saat boyunca erişim sıkıntısı yaşadı. Sorun gece geç saatlerde çözülse dahi kullanıcılar, WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarını araştırmaya başladı. Peki WhatsApp alternatifi uygulamalar neler? İşte aralarında Telegram ve Signal'in de bulunduğu WhatsApp alternatifi uygulamalar!

"WhatsApp çöktü mü, Facebook'a neden girilmiyor ve Instagram çöktü mü?" gibi soruların cevapları dün akşam saatlerinde belki de hiç olmadığı kadar fazla bir şekilde arama motorlarında aratıldı. Ancak tüm soruların cevabı belliydi. Facebook çatısı altındaki üç büyük uygulama WhatsApp, Instagram ve Facebook dünya çapında erişim sıkıntısı yaşıyordu. Pek çok kişi, bu sıkıntının kısa süreli olacağını düşünse de pek de öyle olmadı. Milyarlarca kullanıcı, günlük rutinin bir parçası olan uygulamalara saatlerce erişemedi. Üstelik bu uygulamaların arasında WhatsApp'ın yer alması, pek çok kişinin mesajlaşma trafiğinin sekteye uğramasına yol açtı. Hal böyle olunca, WhatsApp alternatifi uygulamalar araştırılmaya başlandı. Peki yaklaşık 6 saat süren kesinti sona ermesine rağmen, WhatsApp'ın yokluğunda mesajlaşmayı sürdürmeyi sağlayacak WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları hangileri?

İŞTE WHATSAPP ALTERNATİFİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

TELEGRAM

TELEGRAM
Telegram, Nikolai Durov ve VK'nın kurucusu kardeşi Pavel Durov tarafından kurulmuş ve WhatsApp'a alternatif olarak gösterilen uygulamalardan ilki. WhatsApp'a benzeyen bir arayüze sahip olan Telegram, WhatsApp gibi gizliliğe önem verdiğini söylüyor. Uygulamada binlerce kişilik kanallar kurulabiliyor ve bot, kayıtlı mesajlar gibi çeşitli özellikler bulunuyor. Telegram hem Android hem de iOS markette yer alıyor.

SIGNAL

SIGNAL
Signal, WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton'ın 'elinin değdiği' bir uygulama. Signal, uçtan uca şifreleme için açık kaynaklı Signal protokolünü kullanıyor. WhatsApp'tan farklı olarak Signal meta verileri de şifreleyebiliyor. Signal; Elon Musk, Twitter CEO'su Jack Dorsey, Edward Snowden gibi isimlerin tavsiye ettiği bir uygulama olarak öne çıkıyor. Signal aynı Telegram gibi hem Android hem de iOS uygulama mağazasında bulunmakta.

BiP

BiP
Yerli mesajlaşma uygulamalarından biri olan BiP, WhatsApp'ın alternatiflerinden biri. Mesajlaşma, görüntülü ve sesli görüşme gibi özellikleri bulunan BiP'te Turkcell'in desteği bulunuyor. Android ve iOS akıllı telefonlara indirilebilen BiP, şirketin verdiği bilgiye göre kullanıcılarının verilerini Türkiye’de saklıyor.

DISCORD

DISCORD
Discord, özellikle oyuncuların yakından tanıdığı bir uygulama. iOS ve Android tarafından yer alan ayrıca masaüstü uygulaması da bulunan Discord, bot desteği ve görüntülü görüşme desteği ile öne çıkıyor. Buna ek olarak Discord'ta çeşitli kanallar kurarak topluluk halinde sohbet etmek de mümkün.

DEDİ

DEDİ
Dedi, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilmiş yerli bir uygulama. Uçtan uca şifreleme sunduğu belirtilen Dedi, sesli ve görüntülü sohbet etmeyi de sağlıyor. Ayrıca son dönemin popüler hikayeler özelliği de Dedi'de bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Telegram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazetede

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazetede

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.