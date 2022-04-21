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WhatsApp ücretli mi olacak? Abonelik planı keşfi olay yarattı!

21.04.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman ortaya çıkan "WhatsApp ücretli mi olacak?" tartışmaları yapılan bir keşif ile yeniden alevlendi. Topluluklar yapısını tanıtan WhatsApp'ın işletme hesaplarına ek özellikler sunmak için isteğe bağlı yeni bir abonelik planı üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. İşte "WhatsApp ücretli mi olacak?" sorusunu tekrar gündeme getiren o keşif...

WhatsApp ücretli mi olacak? Abonelik planı keşfi olay yarattı!

WhatsApp yeni özelliklerini tanıtmaya devam ediyor ancak "WhatsApp paralı mı olacak?" veya "WhatsApp ücretli mi olacak?" şeklindeki sorularla alevlenen tartışmaların önünü bir türlü kesemiyor. Yapılan yeni bir keşif ise zaman zaman alevlenip zaman zaman da sönen bu tartışmaların fitilini tekrar ateşledi.

WHATSAPP PARALI MI OLUYOR? İŞTE YAPILAN KEŞİF!

WABetaInfo'nun keşfine göre; WhatsApp, işletme hesaplarına ek özellikler sunmak için isteğe bağlı yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor. Peki WhatsApp'ın abonelik planı neler getirecek?

WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği normalde 4 cihaza kadar bağlantı kurulmasına izin veriyor. Ancak yeni abonelik planına abone olursanız 10 cihaza kadar bağlantı kurabileceğiniz söyleniyor. Bunun planın ilk özelliklerinden yalnızca biri olduğu dile getiriliyor.

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Keşfi yapan WABetaInfo, "WhatsApp bir abonelik planı üzerinde çalışıyor olsa bile abonelik planı gerçeğe dönüşürse WhatsApp'ı kullanmak için ödeme yapmanız gerekmeyecek." diyor. Yani aktarıldığı kadarıyla uygulama her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak kullanılabilecek. Abonelik planı ise tamamen isteğe bağlı olacak ve Twitter'ın abonelik hizmeti Twitter Blue gibi ek özellikler ve hizmetler sunacak. Ancak standart WhatsApp hesaplarında kullanılmayacak.

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WHATSAPP ABONELİK PLANI NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp'ın abonelik planı hakkında ne yazık ki, daha fazla ayrıntılı bilgi yok. Örneğin aboneliğin yıllık mı yoksa aylık mı olduğunu bilmiyoruz. WhatsApp abonelik planınını fiyatı da şimdilik belirsizliğini koruyor. Abonelik hizmetinin WhatsApp Business'ın gelecekteki bir sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor.

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sosyal medya whatsapp
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