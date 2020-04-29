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WhatsApp üzerinde reklam göstermek için plan yapılıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Facebook’tan sızan bilgilere göre Zuckerberg, ABD ve Avrupa Birliği’nin karşı olmasına rağmen tüm platformların mesajlaşma servislerini birleştirecek.

WhatsApp üzerinde reklam göstermek için plan yapılıyor

Bu birleşme gerçekleştiğinde ise WhatsApp reklamları ile karşılaşmaya başlayacağız. Diğer bir deyişle, arkadaşlarımıza mesaj atarken uygulama içinde karşımıza reklamlar çıkacak.

Facebook’un ilk aşamadaki reklam planı, kullanıcıların durum bilgileri içinde reklam göstermek olacak.  Öte yandan tüm mesajlaşmanın “şifreli” olduğu ve Facebook’un bu mesajları okuyamadığı biliniyor. Bu durumda, kimin hangi konuda sohbet ettiği nasıl bilinecek ve reklam hedeflemesi yapılabilecek?

TELEFONLA HESAPLARI EŞLEŞTİRECEK

Zuckerberg’in planına göre, telefon numarası üzerinden Facebook kullanıcıları ile WhatsApp kullanıcılarını birleştirilecek. Böylece hangi WhatsApp hesabını kimin kullandığı bilinecek. Facebook’taki reklam hedeflemesi WhatsApp için de geçerli olacak.

Ancak bu planın bir sakıncası da var. Bazı Facebook yöneticileri, WhatsApp kullanıcılarının reklam görmemek için, Facebook hesaplarını silmesinden endişe ediyor. Bunun da Facebook’a kan kaybettirme riski bulunuyor.

Bu planın ayrıca, Avrupa ve ABD hükumetleri tarafından da engellenme şansı bulunuyor. Avrupa Birliği ve ABD Facebook’a çok net bir şekilde, sahibi olduğu farklı platformları birleştirmemesi konusunda uyarı yaptı. Zuckerberg ise bu kararı kabul etmeyeceğini, platformlarını birleştirmek için her şeyi yapacağını vurgulayarak meydan okudu.

Peki siz olsanız, WhatsApp’ta reklam görmemek için, Facebook hesabınızı siler misiniz? Veya Facebook’taki telefon numarası vs bilgilerinizi değiştirip, daha “bulunamayacak” gizli bir Facebook hesabı mı kullanırsınız?

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