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WhatsApp Web'in açık olduğunu nasıl anlarız? WhatsApp Web'in başka bir bilgisayarda açıldığı nasıl anlaşılır?

25.05.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp Web uygulamasını kullanan kullanıcılar, başka bir bilgisayardan online olduğunu görmek için mobil cihazları üzerinden bazı sekmeleri kullanabilir. Bu sekmeler aracılığı ile bilgisayarda ne zaman aktif olduğunu da görebilir. WhatsApp Web'in açık olduğunu nasıl anlarız? İşte izlemeniz gereken yöntemin adımları...

WhatsApp Web'in açık olduğunu nasıl anlarız? WhatsApp Web'in başka bir bilgisayarda açıldığı nasıl anlaşılır?

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, WhatsApp Web özelliği ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını gidermeyi başardı. WhatsApp Web kullanan kullanıcılar, bazı adımları takip ederek, mobil cihazlarından WhatsApp Web’in açık olup olmadığını görebilir. WhatsApp Web açık kalma süresi mobil cihazlardan takip edilebilir. Başka bir bilgisayardan WhatsApp Web’in açık olduğunu görmek için mobil cihazlardaki bazı sekmeleri kullanmak gerekir.

WhatsApp Web'in açık olduğunu nasıl anlarız?

Hemen hemen tüm akıllı telefonların desteklediği mesajlaşma uygulaması WhatsApp, pek çok özelliği ile dikkat çekiyor. WhatsApp'ın günümüzde en çok kullanılan özelliklerinden biri de WhatsApp Web özelliğidir. Bilgisayardaki QR kodunu telefon ile okutarak WhatsApp Web aktif hale getirilebilir.

WhatsApp Web'den doğru bir şekilde çıkış yapmazsanız bilgisayarınızda açık kalmaya devam eder. WhatsApp Web'in açık kalıp kalmadığını kontrol etmek için izlemeniz gereken bazı adımlar vardır. Bunlar:

  • Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.
  • Sonrasında açılan ana sohbet ekranının sağ üst köşesinde yer alan üç nokta simgesine basın.
  • Karşınıza çıkan sekme 'Bağlı Cihazlar' ya da telefona göre 'WhatsApp Web' yazılı kategoriye tıklayın.
  • WhatsApp Web herhangi bir bilgisayarda açıksa bağlı cihazlar sıralı olarak karşınıza çıkar. WhatsApp'ı bu cihazlar üzerinde kapatmak için cihaz adının üstüne basıp 'Çıkış'a tıklamanız gerekir. Böylece açık kalan WhatsApp'ınızı kapatmış olursunuz.

WhatsApp'ınız herhangi bir cihazda açık kalmadıysa, karşınıza çıkan ekranda sadece 'Cihaza Bağla' seçeneği çıkar.

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WhatsApp Web'in başka bir bilgisayarda açıldığı anlaşılır mı?

Telefonunun bildirim alanında Whatsapp Web şuan aktif şeklinde bildirim çıkması, WhatsApp Web'in başka bir bilgisayarda açıldığı anlamına gelir.

Bilgisayardan WhatsApp’a giriş yapılmış durumdaysa, Whatsapp menüsünden, Whatsapp Web altından giriş yapılan cihazlar liste şeklinde karşınıza çıkar. Burada son görülme saatini görebilirsiniz. Bu durumda tüm cihazlardan çıkış yap seçeneği aktiftir, bu seçeneği kullanarak çıkış yapabilirsiniz.

Bilgisayardan çıkış yapıldıysa Whatsapp menüsünden Whatsapp Web işaretlendiğinde QR kodunu tarama ekranı karşınıza çıkar. Taramanın açılması Whatsapp Web’in hiçbir cihazda açık olmadığı anlamına gelir.

WhatsApp Web açılmıyor, neden olabilir? WhatsApp Web açılmıyor ise ne yapılır?WhatsApp Web açılmıyor, neden olabilir? WhatsApp Web açılmıyor ise ne yapılır?

WhatsApp Web online gözüküyor mu?

WhatsApp yeni sürümü ile büyük bir yeniliğe imza attı. Mesajlaşmayı daha kolay hale getiren WhatsApp Web özelliği kullanırken sürekli çevrimiçi görünürsünüz. Ancak, sürekli çevrimiçi görünmek istemeyenler için de eklenti ile farklı bir tarayıcıdan bu durumu engellemek mümkündür.

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