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WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu ve çözümü: WhatsApp Web QR kod okumuyor ise ne yapılır?

30.05.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp tarafından geliştirilen WhatsApp Web, birçok kullanıcı için bilgisayar üzerinden pratik bir kullanım sağlıyor. Ancak, zaman zaman karşılaşın QR kodu okumama sorunu, çözüm yolları aranmasını gerektiriyor. Takip edilecek birkaç pratik adım ile WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu çözülebilir. WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu ve çözümü nedir?

WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu ve çözümü: WhatsApp Web QR kod okumuyor ise ne yapılır?

Dünya genelinde en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarının uygulamayı bilgisayarlarında da çalıştırabileceği bir sürüm geliştirdi. WhatsApp Web özelliği sayesinde telefon ile bilgisayar tarayıcısı arasında QR kod ile bağlantı kurmak mümkün hale . Böylece kullanıcının telefonundaki tüm sohbet geçmişi bilgisayarında da görülebiliyor. Ancak, bazen WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu yaşanıyor. Böyle durumlarda WhatsApp Web hiçbir şekilde çalışmıyor. WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu birkaç adımda çözülebilir.

WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu neden olur?

WhatsApp Web QR kod çalışmama sorunu aşağıdaki durumlarda yaşanabilir.

  • Bilgisayarınıza QR kod yüklenmiyor olabilir.
  • QR kod yükleniyor ancak, telefonunuz bu kodu tarayamıyor olabilir.
  • Kod taranmış ancak, “Tamam” düğmesine dokunmamış olabilir.

Bunlar dışında da birçok senaryoda bu problemi yaşamanız mümkün.

WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu çözümü nasıl yapılır?

WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu çözümü için birkaç yol deneyebilirsiniz.

  • Tüm cihazlardan çıkış yapın; telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açtıktan sonra Android uygulaması için sağ üstteki 3 noktaya dokunun.
  • iPhone için uygulamanın sağ alt tarafındaki ayarlara dokunmanız gerekir.
  • Android’de WhatsApp Web‘e dokunun.
  • iPhone uygulamasında WhatsApp Web masaüstü seçeneğine tıklamanız gerekir.
  • Son adım ise tüm cihazlardan çıkış yap’a tıklamaktır.
  • Bundan sonra WhatsApp QR kodunu tekrar taramayı denemelisiniz.

İnternetinizi kontrol edin: WhatsApp Web QR kod çalışmıyorsa telefonunuzun internete bağlı olmama ihtimali vardır. Telefonunuz internete bağlı ancak, QR kodunu tarayamıyorsanız, telefonunuzu yeniden başlatmayı ve yeniden QR kodunu okutmayı deneyin.

Tarayıcınızı değiştirin: Google Chrome kullanıyorsanız, onun yerine Firefox ya da Microsoft Edge’de açmayı deneyebilirsiniz. QR kodunu tekrar taradığınızda başka bir tarayıcıyı da sorunu çözmezse, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.

WhatsApp Web QR kodu sıfırlayın: WhatsApp Web QR kod okutma adımında diğer yöntemler işe yaramadıysa WhatsApp QR kodunuzu istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz.

  • WhatsApp QR kodunuzu sıfırlamak için WhatsApp’ı açın, diğer seçeneklerden Ayarlar’a tıklayın.
  • Adınızın yanındaki QR’a dokunmanız gerekir.
  • Diğer seçeneğinden QR kodunu sıfırla seçeneğini tıklayın.

WhatsApp Web QR kod nasıl açılır?

WhatsApp Web QR kodu görüntülemek için birkaç farklı yöntem bulunur. Android ve iPhone'da QR kod açma adımları aşağıdaki gibidir.

Android

  • WhatsApp’ı açtıktan sonra diğer seçeneklere gidin ve ayarları açın.
  • Adınızın yanında çıkan QR simgesine dokunmanız yeterli.

iPhone

  • WhatsApp’ı açtıktan sonra Ayarlar’a dokunun.
  • Adınızın yanında yer alan QR simgesine dokunmanız gerekir.

Yeni iPhone modellerinde ana ekranda yer alan WhatsApp simgesine dokunup basılı tutmanız gerekir. Sonrasında hızlı eylemler menüsünden QR Kodum’a dokunmanız yeterli.

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