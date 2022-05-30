WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu ve çözümü: WhatsApp Web QR kod okumuyor ise ne yapılır?

Dünya genelinde en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarının uygulamayı bilgisayarlarında da çalıştırabileceği bir sürüm geliştirdi. WhatsApp Web özelliği sayesinde telefon ile bilgisayar tarayıcısı arasında QR kod ile bağlantı kurmak mümkün hale . Böylece kullanıcının telefonundaki tüm sohbet geçmişi bilgisayarında da görülebiliyor. Ancak, bazen WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu yaşanıyor. Böyle durumlarda WhatsApp Web hiçbir şekilde çalışmıyor. WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu birkaç adımda çözülebilir.
WhatsApp Web QR kod çalışmama sorunu aşağıdaki durumlarda yaşanabilir.
Bunlar dışında da birçok senaryoda bu problemi yaşamanız mümkün.
WhatsApp Web QR kod okumuyor sorunu çözümü için birkaç yol deneyebilirsiniz.
İnternetinizi kontrol edin: WhatsApp Web QR kod çalışmıyorsa telefonunuzun internete bağlı olmama ihtimali vardır. Telefonunuz internete bağlı ancak, QR kodunu tarayamıyorsanız, telefonunuzu yeniden başlatmayı ve yeniden QR kodunu okutmayı deneyin.
Tarayıcınızı değiştirin: Google Chrome kullanıyorsanız, onun yerine Firefox ya da Microsoft Edge’de açmayı deneyebilirsiniz. QR kodunu tekrar taradığınızda başka bir tarayıcıyı da sorunu çözmezse, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
WhatsApp Web QR kodu sıfırlayın: WhatsApp Web QR kod okutma adımında diğer yöntemler işe yaramadıysa WhatsApp QR kodunuzu istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz.
WhatsApp Web QR kodu görüntülemek için birkaç farklı yöntem bulunur. Android ve iPhone'da QR kod açma adımları aşağıdaki gibidir.
Android
iPhone
Yeni iPhone modellerinde ana ekranda yer alan WhatsApp simgesine dokunup basılı tutmanız gerekir. Sonrasında hızlı eylemler menüsünden QR Kodum’a dokunmanız yeterli.
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