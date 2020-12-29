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Wikipedia 2020'nin en çok okunanlarını açıkladı

29.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Wikipedia 2020'nin en çok okunanlarını açıkladı

Wikipedia, 2020 yılında internet ansiklopedisi üzerinden en çok okunan konularını sıraladı. Wikipedia'da 2020 yılının en çok okunan konusu ise beklendiği üzere koronavirüs pandemisi oldu. Listenin geri kalanını ise 2020'ye damga vuran diğer olaylar oluşturdu.

Wikipedia merak edilen pek çok konu hakkında kullanıcıların başvurduğu internet ansiklopedilerden biri. Her zaman olduğu gibi Wikipedia 2020 yılında da fazlasıyla kullanıldı. Dijital ansiklopedi 2020 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, diğer firmaların yaptığı gibi 2020 yılının en çok okunan konularını açıkladı.

İŞTE WİKİPEDİA'DA 2020'NİN EN ÇOK OKUNAN BAŞLIKLARI

Koronavirüs pandemisi 2020 yılına damgasını vurdu. Dünya çapında milyonlarca kişi koronavirüse yakalanırken, maalesef 1 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetti. 2020'de hepimizin hayatını değişime uğratan koronavirüs, Wikipedia'nın da 2020'de en çok okunan konusu oldu. En çok okunan başlıklar listesinde koronavirüs pandemisi, 83 milyon 504 bin okunma rakamıyla Wikipedia'nın en çok okunan konusu olarak birinci sıradaki yerini aldı. Koronavirüs pandemisini ise 55 milyon 472 bin okunma rakamı ile yakında koltuğunu Joe Biden'a bırakacak olan ABD başkanı Donald Trump takip etti. Listenin tamamı ise şöyle:

  • Kovid-19 pandemisi: 83 milyon 504 bin
  • Donald Trump: 55 milyon 472 bin
  • 2020 yılındaki ölümler: 42 milyon 262 bin 147
  • Kamala Harris: 38 milyon 319 bin 706
  • Joe Biden: 34 milyon 281 bin 120
  • Koronavirüs: 32 milyon 957 bin 565
  • Kobe Bryant: 32 milyon 863 bin 656
  • Ülkelere ve bölgelere göre Kovid-19 salgını: 28 milyon 575 bin 982
  • 2020 yılı ABD başkanlık seçimleri: 24 milyon 313 bin 110
  • Kraliçe İkinci Elizabeth: 24 milyon 147 bin 675

wikipedia 2020

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10 BAŞLIKTAN 4'Ü KORONAVİRÜS BAĞLANTILI

Gördüğünüz üzere listenin yarısına yakını, koronavirüs ve koronavirüs ile alakalı başlıklardan oluşuyor. Bu da koronavirüsün 2020 yılında hayatımızı nasıl etkilediğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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