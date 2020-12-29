Wikipedia 2020'nin en çok okunanlarını açıkladı

Wikipedia merak edilen pek çok konu hakkında kullanıcıların başvurduğu internet ansiklopedilerden biri. Her zaman olduğu gibi Wikipedia 2020 yılında da fazlasıyla kullanıldı. Dijital ansiklopedi 2020 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, diğer firmaların yaptığı gibi 2020 yılının en çok okunan konularını açıkladı.
Koronavirüs pandemisi 2020 yılına damgasını vurdu. Dünya çapında milyonlarca kişi koronavirüse yakalanırken, maalesef 1 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetti. 2020'de hepimizin hayatını değişime uğratan koronavirüs, Wikipedia'nın da 2020'de en çok okunan konusu oldu. En çok okunan başlıklar listesinde koronavirüs pandemisi, 83 milyon 504 bin okunma rakamıyla Wikipedia'nın en çok okunan konusu olarak birinci sıradaki yerini aldı. Koronavirüs pandemisini ise 55 milyon 472 bin okunma rakamı ile yakında koltuğunu Joe Biden'a bırakacak olan ABD başkanı Donald Trump takip etti. Listenin tamamı ise şöyle:
Gördüğünüz üzere listenin yarısına yakını, koronavirüs ve koronavirüs ile alakalı başlıklardan oluşuyor. Bu da koronavirüsün 2020 yılında hayatımızı nasıl etkilediğini bir kez daha ortaya koyuyor.
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