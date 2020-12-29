Wikipedia 2020'nin en çok okunanlarını açıkladı

Wikipedia merak edilen pek çok konu hakkında kullanıcıların başvurduğu internet ansiklopedilerden biri. Her zaman olduğu gibi Wikipedia 2020 yılında da fazlasıyla kullanıldı. Dijital ansiklopedi 2020 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, diğer firmaların yaptığı gibi 2020 yılının en çok okunan konularını açıkladı.

İŞTE WİKİPEDİA'DA 2020'NİN EN ÇOK OKUNAN BAŞLIKLARI

Koronavirüs pandemisi 2020 yılına damgasını vurdu. Dünya çapında milyonlarca kişi koronavirüse yakalanırken, maalesef 1 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetti. 2020'de hepimizin hayatını değişime uğratan koronavirüs, Wikipedia'nın da 2020'de en çok okunan konusu oldu. En çok okunan başlıklar listesinde koronavirüs pandemisi, 83 milyon 504 bin okunma rakamıyla Wikipedia'nın en çok okunan konusu olarak birinci sıradaki yerini aldı. Koronavirüs pandemisini ise 55 milyon 472 bin okunma rakamı ile yakında koltuğunu Joe Biden'a bırakacak olan ABD başkanı Donald Trump takip etti. Listenin tamamı ise şöyle:

Kovid-19 pandemisi: 83 milyon 504 bin

Donald Trump: 55 milyon 472 bin

2020 yılındaki ölümler: 42 milyon 262 bin 147

Kamala Harris: 38 milyon 319 bin 706

Joe Biden: 34 milyon 281 bin 120

Koronavirüs: 32 milyon 957 bin 565

Kobe Bryant: 32 milyon 863 bin 656

Ülkelere ve bölgelere göre Kovid-19 salgını: 28 milyon 575 bin 982

2020 yılı ABD başkanlık seçimleri: 24 milyon 313 bin 110

Kraliçe İkinci Elizabeth: 24 milyon 147 bin 675

10 BAŞLIKTAN 4'Ü KORONAVİRÜS BAĞLANTILI

Gördüğünüz üzere listenin yarısına yakını, koronavirüs ve koronavirüs ile alakalı başlıklardan oluşuyor. Bu da koronavirüsün 2020 yılında hayatımızı nasıl etkilediğini bir kez daha ortaya koyuyor.

