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Windows 10 Ekim güncellemesini sakın yüklemeyin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

Microsoft’un kısa süre önce kullanıma sunduğu 6. büyük Windows 10 güncellemesi bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. İşte Windows 10 Ekim güncellemesi hakkındaki detaylar.

Windows 10 Ekim güncellemesini sakın yüklemeyin!

Microsoft’un mobil platformlardaki işletim sistemi denemesi pek uzun soluklu olmadı. Fakat ABD merkezli şirket, PC tarafında tekel olmayı sürdürüyor. Son dönemde Mac satışlarının artmasına bağlı olarak MacOS kullanımı artmış olsa da hala PC sektöründe, Windows’un en çok kullanılan işletim sistemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden işletim sistemindeki ufak sorunlar bile, kitlesel kaoslara dönüşebiliyor. Aynı Windows 10 Ekim güncellemesi ile ortaya çıkan problemler gibi.

Microsoft kısa süre önce Windows 10 için 6. büyük güncellemesini yayınlamıştı. Gelen güncelleme ile işletim sisteminin daha stabil bir hale geleceği savunuluyordu. Fakat Windows 10 Ekim güncellemesi için gelen raporlar, Microsoft’u şaşkına çevirdi. Çünkü kullanıcılar Windows 10 Ekim güncellemesi sonrası bazı dosyalarının silindiğini belirtiyorlardı.

Microsoft kısa bir araştırmanın ardından bu sorunu onayladı. Dosya silinme sorununun ortaya çıkma ihtimali ise yüzde 0.01 olarak belirtildi. Elbette bu oran Windows geneline endekslendiğinde binlerce makineyi kapsıyor.

Haliyse Microsoft güncellemeyi geri çekmek zorunda kaldı. Ayrıca güncellemeyi manuel olarak indirenlere de kurmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Eğer siz de Windows 10 Ekim güncellemesini yaptıysanız, eksik dosyalarınızın olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows

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