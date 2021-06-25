Windows 11 ile uyumlu Intel ve AMD işlemciler ortaya çıktı

Microsoft, Windows 11'i dün akşam gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte tanıttı. Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz yükseltme imkanı sunacak yeni Windows, başlat menüsünü ortaya taşıdı ve Widget desteği gibi önemli yenilikler getirdi.

Windows 11'in tanıtımı sonrası pek çok kullanıcı, Windows 11'in çıkış tarihi, Windows 11'in fiyatı, Windows 11'in sistem gereksinimleri gibi birçok soru sormaya başladı. Bu sorulardan biri ise Windows 11 ile uyumlu işlemciler hakkındaydı. Microsoft'un sitesindeki bir liste, Windows 11'in desteklediği işlemcileri ortaya çıkardı.

İŞTE WINDOWS 11 İLE UYUMLU İŞLEMCİLER

Microsoft'un internet sitesine göre Windows 11'in destekleyeceği işlemcilerin temel listesi şöyle:

WINDOWS 11 İLE UYUMLU INTEL İŞLEMCİLER

nesil Intel (Coffee Lake)

nesil Intel (Coffee Lake Refresh)

nesil Intel (Comet Lake)

nesil Intel (Ice Lake)

nesil Intel (Rocket Lake)

nesil Intel (Tiger Lake)

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

WINDOWS 11 İLE UYUMLU AMD İŞLEMCİLER

AMD Ryzen 2000

AMD Ryzen 3000

AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen Threadripper 2000

AMD Ryzen Threadripper 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

AMD EPYC 2. nesil

AMD EPYC 3. nesil

SURFACE STUDIO 2 LİSTE DIŞI

Söylenenlere göre, resmi olarak desteklenmeyen eski cihazlar, Windows 11 yüklemesi sırasında bir uyarı ile karşılaşacak ancak, yine de yükleme yapılabilecek. Fakat listeye bakılırsa, Microsoft'un şu anda binlerce dolara sattığı Surface Studio 2 bile liste dışı kalacak ve Windows 11'e yükseltilemeyecek. Bu ilginç gelişmeye rağmen şirket bu listeyi genişletebilir ve daha fazla işlemciyi listeye ekleyebilir.

