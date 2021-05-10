wpmesaj.ml nedir? Whatsapp’ta başkasının mesajlarını okumak mümkün mü?

Halbu ki bilgiler girildikten sonra ilgili yere tıklandığında, ''İnsanların özel hayatlarını kurcalamak, onları habersizce takip etmek etik olmayan bir suçtur.’’ gibi uyarın metninin paylaşıldığı bir video gösteriliyor. Gerçek olmayan bu site, kullanıcıları trollüyor.

wpmesaj.ml sitesinde, ''Sevgilinizin veya arkadaşınızın mesajlarını görmek mümkün, Çevrimiçi takip etmek mümkün, Konum bilgisi görmek mümkün, Fotoğraflara erişmek mümkün, Tek yapmanız gereken numaranın ilk ve son 2 hanesini yazmak!’’ ifadeleri paylaşışmış. Ancak bunun tamamen gerçek dışı olduğu söyleniyor.

wpmesaj.ml diye bir internet sitesi, başkasının WhatsApp mesajlarını görebileceğinizi iddia ediyor. Siteye girdiğinizde sizden, görmek istediğiniz kişinin numarasını yazmanızı istiyor. Ardından ''bilgileri indir'' butonuna basmanız gerektiğini söylüyor.

wpmesaj.ml sitesine giriş yapıldığında, istenilen bilgileri yazıp, ‘’Bilgileri İndir’’ dendiğinde, kullanıcılar büyük bir sürprizle karşılaşıyor. WhatsApp, kurduğu sistem ile kişilerin arasındaki her türlü görüşmeyi uçtan uca şifreliyor. WhatsApp’ta başkasının mesajlarını okuyabileceğinizi söyleyen birçok sitenin kötü amaçlı olduğu söyleniyor….

WHATSAPP’TA BAŞKASININ MESAJLARINI OKUMAK MÜMKÜN MÜ?



Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma, görüntülü ve sesli konuşma uygulaması WhatsApp, dolandırıcıların yeni adresi oldu. WhatsApp’ta başkasının mesajını okuma yöntemini arayanlar, boşa uğraşıyor… Çünkü bu tarz işleri hallettiğini açıklayan uygulamaların neredeyse tamamı kullanıcılara virüs bulaştırmaktan başka bir işe yaramıyor.

Zaten illegal olan bir hareket olduğundan ötürü de bilgisayarınıza virüs bulaştığında zor duruma düşebilirsiniz. Bundan dolayı WhatsApp başkasının mesajını okuma yöntemlerinden kesinlikle uzak durulması tavsiye ediliyor.

WhatsApp, yapılan yazışmalar için özel bir koruma sistemi uyguluyor. Kullanıcıların WhatsApp mesajlarının okunabilmesi için kişisel bir hata gerekir. Örneğin Whatsâpp'ı masaüstünden açanlar devamlı bu hatayı yapıyor. Bilgisayarda açık kalan Web WhatsApp'ı kapatmayı unutanlar bir başkasının mesajlarını okuyabilmelerine maalesef olanak tanıyor.

Onun dışında telefonu tamire verirken de bu hata devamlı yapılıyor ve telefonda gerekli temizlik yapılmadan hiç bilmediğiniz birine telefonunuzu yani çok özel bilgilerinizi teslim ediyorsunuz. Bundan doalyı WhatsApp'ta başkalarının mesajlarını okumak daha çok kişisel hata kaynaklı oluyor…

