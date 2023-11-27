'Wrapped for Instagram' çılgınlığı! Milyonlarca kişi indirdi: Listelerde zirveye çıktı ama endişeleri de beraberinde getirdi

"Instagram profilime kimler baktı?" sorusu, platform kullanıcılarının zaman zaman dile getirdiği ve cevabını merak ettiği sorulardan biridir. Instagram kullanıcılarına profillerine kimlerin baktığını gösterebileceğini iddia eden Wrapped for Instagram isimli yeni bir uygulama ise viral oldu.

WRAPPED FOR INSTAGRAM'I MİLYONLARCA KİŞİ İNDİRDİ

NBC News'in haberine göre, Instagram ya da Instagram'ın ana şirketi Meta ile ilişkisi olmayan üçüncü taraf bir uygulama olan Wrapped for Instagram, milyonlarca kişi tarafından indirerek iOS marketi App Store listelerinde zirveye taşındı.

Eylül ayında yayınlanan uygulama, Instagram kullanıcılarına kaç hesabın gönderilerin ekran görüntüsünü aldığı, kaç hesabın onları engellediği ve hangi hesapların profillerini görüntülediği gibi ilginç istatistikleri ortaya çıkarma iddiasında.

Çok sayıda kişi "Instagram Wrapped" sonuçlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

META SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bir Meta sözcüsü ise yaptığı açıklamada Wrapped uygulamasının "politikalarını ihlal ettiğini ve Apple'dan bu uygulamayı App Store'dan kaldırmasını istediklerini" söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda ise web sitesinin sunucu IP adresi artık bulunamamaya başladı.

SONUÇLAR TUTARSIZ MI?

Uygulamayı deneyenlerden bazıları analizlerin hedeften sapmış göründüğünü öne sürdü. App Store'daki toplam 10 yorumdan dokuzu uygulamaya bir yıldız verirken, birçok kullanıcı çeşitli tutarsızlıklar nedeniyle verilerin yanlış göründüğünü iddia etti.

Örneğin platformu birden fazla Instagram hesabı kullanarak test ettiğini söyleyen 18 yaşındaki Karlo Markuš, yeni oluşturulan bir sahte hesap için Wrapped sonuçlarının, bir kullanıcının onu zaten engellediğini ve Instagram'da günlerce zaman harcadığını gösterdiğini öne sürdü. Yeni açlmış bir hesap için Instagram'da günlerce zaman harcamak imkansızdı.

Markuš, "Instagram Wrapped'i kullanmayı her denediğimde bana farklı sonuçlar verdi. Uygulamayı açtığım birkaç yeni hesapla ve artık kullanmadığım birkaç hesapla denedim ve hepsi yanlış bilgi verdi." diye konuştu.

İnternetteki diğer kullanıcılar ise sonuçların biraz rastgele olduğunu öne sürdü. Buna göre veriler kullanıcıların Instagram'daki en iyi arkadaşlarının daha önce hiç konuşmadıkları kullanıcılar ya da profillerini izleyenlerin takip ettikleri bir ünlü olduğunu gösterdi.

WRAPPED SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Wrapped sözcüsü, ekibinin sonuçlarının doğruluğuna "büyük güven" duyduğunu ve kopyalamayı önlemek adına bunun nasıl çalıştığına dair ayrıntıları açıklayamayacağını söyledi.

Sosyal medyada Wrapped'ın veri gizliliği endişeleriyle ilgili bazı uyarılar da paylaşıldı.

Wrapped sözcüsü ise uygulamanın kullanıcı verilerini sömürmek için bir araç olduğu iddialarını yalanladı. Sözcü, uygulamanın gerçekleştirdiği tüm veri analizlerinin kullanıcıların cihazlarıyla sınırlı olduğunu ve Wrapped'in oturum açma bilgileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilere erişmediğini veya bunları saklamadığını söyledi.

Ancak görünüşe göre uygulama Apple tarafından App Store'dan kaldırıldı.

UZUN ZAMANDIR POPÜLERLER

Kullanıcıların dijital aktivitelerini özetleyen yılsonu sosyal medya kampanyaları uzun zamandır popüler. Spotify Wrapped'in 2016'da kullanıcıların benzersiz dinleme alışkanlıklarını sergilemeye başlamasının ardından, bu tür sonuçların dolaşıma sokulması hızla yıllık bir gelenek haline geldi ve son yıllarda BeReal'dan Apple Music'e ve Grubhub'a kadar birçok platform bu kervana katıldı. Ancak özet kampanyalar genellikle üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla değil, platformların kendileri tarafından yürütülüyor.





