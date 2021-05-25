WWDC 2021'de Apple'dan yeni MacBook Pro geliyor!

Apple WWDC 2021'in detaylarını dün paylaştı. 7 Haziran'da başlayacak olan geliştiricilere özel konferans, aynı zamanda Apple'ın yeni yazılımlarının sunumunu da ev sahipliği yapacak. Bu yazılımların arasında herhangi bir sürpriz olmazsa iOS 15, iPadOS 15, yeni macOS sürümü, WatchOS 8 yer alacak. Ancak sızıntı kaynağı Jon Prosser, WWDC 2021'de sadece Apple yazılımlarının son sürümleri ile karşılaşmayacağımız görüşünde.

YENİ MACBOOK PRO YOLDA

Jon Prosser'a göre Apple, WWDC'de yeni MacBook Pro modelini de tanıtacak. Yani teknoloji devi merakla beklenen etkinlikte sadece yazılımlarının yeni sürümleriyle değil, yeni MacBook Pro modeliyle veya modelleriyle karşımıza çıkacak. En azından Prosser'ın iddiası bu yönde.

Sızıntı kaynağı, yeni MacBook Pro modelleri için herhangi bir ek bilgi sunmadı. Ancak gelen söylentilerde ve yapılan çalışmalarda 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin adı geçiyor.

Apple'ın yeni MacBook Pro modelleri ile 2016'dan bu yana MacBook Pro serisinin en radikal tasarım değişikliğine imza atacağı iddia ediliyor. Bu modellerin, Apple 'M1X' veya 'M2' olarak isimlendirilecek, mevcut M1'den daha güçlü Apple Silicon yonga setleriyle gelmesi bekleniyor.

