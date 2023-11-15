X'e birçok yeni özellik geleceği söyleniyor ama bu seferki biraz farklı! Tinder gibi olacak: Elon Musk'ın istediği konuşuluyor

Geçtiğimiz haftalarda, Elon Musk'ın platformu satın almasının birinci yıldönümünü kutlamak üzere Twitter'ın (ya da şimdiki adıyla X) nadir ve geniş kapsamlı bir toplantı düzenlediği söylenmiş, The Verge ise toplantının tam metni olduğunu iddia ettiği bir metin paylaşmıştı.

O metne göre toplantının büyük bölümünde konuşan Musk, 45 dakikalık toplantının büyük bir bölümünü X'in gelecekteki "her şey uygulaması" olarak daha büyük vizyonunu tartışmak için kullandı.

Çalışanlara söylediğine göre bu vizyon, kapsamlı bir uygulama içi bankacılık ağı aracılığıyla X kullanıcılarının "finansal yaşamları" üzerinde kontrol sahibi olmayı, YouTube ve LinkedIn gibi platformların yerini almayı ve Apple'ın FaceTime'ı gibi bir görüntülü arama özelliği sunmayı içeriyor.

X DATING YOLDA MI?

Ancak Futurism'in haberine göre Elon Musk, X'i bir flört uygulamasına da dönüştürmek istiyor.

Çünkü toplantının tam metni olduğunu iddia edilen o metin göre Musk, X çalışanlarına "Açıkçası ben birini buldum ve arkadaşlarım da platformda birilerini buldu" dedi ve "yazdıklarına bakarak iyi bir eşleşme olup olmadığını anlayabilirsiniz" diye ekledi.

Toplantı sırasında çok seyrek konuşan X CEO'su Linda Yaccarino ise araya girerek "Yani, X Dating yakında mı?" dedi.

Metne göre Musk "Evet. Zaten bir dereceye kadar bazı şeyler oluyor. Ancak flört durumunu iyileştirebileceğimizi düşünüyorum." diye yanıt verdi.

Yani, yakında Tinder gibi henüz detaylarını öğrenemediğimiz türden bir flört uygulaması olarak hizmet verebilir ve insanları birbirleriyle eşleştirebilir.





