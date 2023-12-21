X'e erişim sorunu yaşanıyor

Eski ismi Twitter olan sosyal medya platformunda X bir kez daha erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinde sosyal medya platformuna erişim sağlamaya çalışan X kullanıcıları, paylaşımlar yerine boş bir sayfa ile karşılaşıyor.
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