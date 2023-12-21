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X'e erişim sorunu yaşanıyor

21.12.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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Eski ismi Twitter olan sosyal medya platformunda X bir kez daha erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinde sosyal medya platformuna erişim sağlamaya çalışan X kullanıcıları, paylaşımlar yerine boş bir sayfa ile karşılaşıyor.

X'e erişim sorunu yaşanıyor

X'e erişimde sorun yaşanıyor. Downdetector raporlarına göre sorun küresel çapta görülüyor.

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Twitter
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