X-Ray cihazı silahtan dolayı alarm verse de... Maltepe Belediyesi'ne silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı! Başkan Kılıç'ın odasına girip ateş açmıştı

Maltepe Belediye binasında, geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtı. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca, tarafların karşılıklı ateş etmesiyle 5. kata kadar devam etti. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile Fevzi Polat yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polat, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Polat, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Fevzi Polat çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin belediye binasına girmeden önceki ve silahıyla içeri giriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir süre dışarıda telefonla konuşan Polat daha sonra X-Ray cihazından geçip binaya giriyor.

X-RAY CİHAZI ALARM VERİYOR, KİMSE ALDIRIŞ ETMİYOR

Girişte cihaz silahtan dolayı alarm verse de kimse aldırış etmiyor. Polat daha sonra belediye başkanının odasına giriyor. (DHA)